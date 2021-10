Racheté par un fonds saoudien au début du mois, Newcastle va bousculer durablement la hiérarchie de la Premier League. Tout comme West Ham ? Actuellement quatrième du championnat d'Angleterre, le club londonien pourrait lui aussi changer de mains. D'après les informations de Sky Sports , le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, actuellement à la tête du Sparta Prague, serait proche de racheter 27% des parts des Hammers dans un premier temps, avant une très probable reprise totale du club détenu depuis 2010 par David Gold et David Sullivan.

Le club serait valorisé entre 700 et 800 millions d'euros

La première phase du rachat par l'homme d'affaires de 46 ans, qui a fait fortune dans l'énergie, les médias et l'industrie tout en étant le plus grand actionnaire de Royal Mail (l'opérateur postal en Grande-Bretagne), pourrait même intervenir dès le samedi 6 novembre à la veille de la réception de Liverpool en Premier League, comme l'a précisé Sky Sports. Si le rachat devenait effectif, alors les Hammers pourraient être valorisés entre 700 et 800 millions d'euros. De quoi concurrencer définitivement les équipes de tête, et notamment Newcastle, à l'avenir ?

