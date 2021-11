"On nous a annoncé l'arrivée du nouveau manager". Au micro de RMC Sport, Eric Bailly a confirmé l'information, dimanche après Chelsea-Manchester United (1-1). Une information qui est désormais officielle : Ralf Rangnick, qui était en charge du développement au Lokomotiv Moscou, devient le nouvel entraîneur des Red Devils. Il succède à l'intérimaire Michael Carrick jusqu'à la fin de la saison 2021-22. Ensuite, le technicien allemand tiendra le rôle de consultant pendant deux ans.

Il était notre candidat numéro un

"Ralf est l'un des coaches les plus respectés et innovants en Europe, a souligné John Murtough, le patron de Manchester United sur le site officiel du club du nord de l'Angleterre. Il était notre candidat numéro un pour assurer le rôle d'entraîneur intérimaire. Il va nous apporter son expérience technique, mais aussi de leader, acquise lors des quatre dernières décennies. Tout le monde ici a hate de travailler avec lui lors de cette saison et puis lors des deux prochaines années dans un autre rôle."

"Je suis excité par l'idée de rejoindre Manchester United et d'apporter des succès au club, a indiqué le technicien de 63 ans passé par Hoffenheim, Schalke 04 ou Leipzig. Cette équipe est remplie de talents. Il y a un très bon équilibre entre joueurs de talent et d'expérience. Lors des six prochains mois, je ferai tout pour qu'ils atteignent leur plein potentiel, individuellement et collectivement. Par ailleurs, j'ai hate d'atteindre mes objectifs en tant que consultant à l'avenir."

Après l'éviction d'Ole Gunnar Solskjaer le dimanche 21 novembre, plusieurs gros noms ont circulé pour lui succéder : Zinédine Zidane ou Mauricio Pochettino notamment. Ce ne sera pas pour cette fin de saison mais les Red Devils vont continuer de travailler activement sur ce dossier importantissime.

