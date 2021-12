Ralf Rangnick a tenu sa première conférence de presse en qualité d'entraîneur de Manchester United ce vendredi. Le technicien allemand, qui fêtera sa première contre Crystal Palace dimanche, a dévoilé son projet pour les Red Devils. "Il est assez évident que l'équipe a des joueurs jeunes et talentueux en abondance. Le principal objectif pour moi est d'amener plus d'équilibre", a déclaré le technicien de 63 ans, qui occupera le rôle d'entraîneur jusqu'à la fin de saison avant d'endosser un costume de consultant pour Manchester United.

Nous prenons en moyenne deux buts par match, et c'est trop

"Si Manchester United vous contacte pour un tel rôle, vous ne pouvez pas dire non, a renchéri par ailleurs Ralph Rangnick. C'est un des plus grands clubs, si ce n'est le plus grand club du monde. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec les joueurs que nous avons ici", s'est-il réjoui, expliquant avoir "regardé les derniers matches". "Même hier (jeudi), nous avons encaissé deux buts et avons eu besoin de trois pour gagner. Nous prenons en moyenne deux buts par match, et c'est trop", a jugé l'ancien directeur sportif du Lokomotiv Moscou, faisant référence à la victoire 3-2 arrachée contre Arsenal.

Il a tenté de convaincre Michael Carrick de rester

Interrogé sur la possibilité de rester sur le banc des Mancuniens après la fin de saison, Ralf Rangnick s'est montré prudent. "Si nous nous en sortons bien et que nous trouvons cet équilibre, je pourrais recommander de continuer à travailler avec moi. Tout ça est hypothétique, nous ne pouvons pas parler de ça." Ralf Rangnick a précisé qu'il avait essayé de persuader Michael Carrick, qui a annoncé son départ après la victoire contre Arsenal jeudi alors que le club pointe à dix longueurs du podium, de rester à Old Trafford. "J'ai eu une conversation avec Michael pendant plus d'une heure et j'ai essayé de le convaincre, mais il avait besoin d'une pause et je comprends sa décision", a conclu l'ancien entraîneur de Leipzig.

