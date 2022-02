Ad

"Personnellement, c'est très frustrant de perdre quatre matches sur cinq. Ici, les entraîneurs changent, mais les joueurs sont toujours les mêmes et les résultats ne changent pas, a ajouté l'Italien. Je suis vraiment désolé pour les fans. Ils ne méritent pas ça. Ce n'est pas bon pour le club de continuer de perdre, je ne peux pas l'accepter." Avec ce nouveau revers, le neuvième cette saison en Premier League, les Spurs sont à sept points de la quatrième place (ndlr : occupée par Manchester United), qualificative pour la Ligue des champions.

Antonio Conte est-il prêt à se sacrifier ? L'entraîneur de 52 ans, sacré champion d'Italie la saison dernière avec l'Inter Milan, l'a laissé entendre. "Peut-être que je ne suis pas assez bon, a-t-il indiqué à The Athletic. Je suis ouvert à tout type de décision parce que je veux aider Tottenham. Je suis trop honnête pour fermer les yeux et continuer de cette façon en disant : 'ok, j'ai un bon salaire'. Non, moi, j'ai de l'ambition." Les prochaines heures à Tottenham risquent d'être mouvementées. Trop pour voir Antonio Conte sur le banc à Leeds samedi ?

Impulsif et colérique, Conte s'est-il grillé ? "Du jour au lendemain, tout peut se passer avec lui"

