Deux saisons au Real Madrid et retour à la case départ pour Eden Hazard ? D'après les informations du quotidien espagnol AS , l'idée d'un come-back de l'ailier international belge à Chelsea se trame en coulisses. En effet, des intermédiaires auraient proposé le nom de l'ancien Lillois à la direction des Blues. Pour sa part, le club madrilène ne serait pas opposé au départ du Belge qui a enchaîné les blessures en deux saisons et joué seulement 21 matches toutes compétitions confondues en 2020-21. Soit un bilan trop maigre pour un joueur acheté plus de 115 millions d'euros en 2019.