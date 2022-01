Très discret jusqu'ici lors du mercato hivernal, Manchester City a annoncé lundi avoir recruté le jeune attaquant international argentin Julian Alvarez (22 ans) en provenance de River Plate, où il restera en prêt jusqu'à l'été.

Julian Alvarez, auteur de 36 buts et 25 passes décisives en 96 rencontres avec les Millonarios, s'est engagé pour cinq ans et demi avec les Citizens qui ont déboursé près de 18 millions d'euros pour l'acquérir, selon la presse anglaise.

"Julian est un joueur que nous avons observé depuis un certain temps. Il peut évoluer à plusieurs postes offensifs et nous sommes convaincus qu'il est l'un des meilleurs jeunes attaquants d'Amérique du Sud", a expliqué Txiki Begiristain, directeur du football du club. Julian Alvarez a fait ses débuts internationaux en juin dernier, lors d'un match éliminatoire pour le Mondial 2022, contre le Chili, et il faisait partie du groupe argentin à la dernière Copa America.

