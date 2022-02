Il ne manque plus que l'officialisation, mais Pierre-Emerick Aubameyang va finir la saison avec le FC Barcelone . L'attaquant international gabonais, qui s'apprête à s'engager un an et demi avec les Blaugrana, referme un chapitre de quatre ans avec Arsenal. Dans un long message publié dans la nuit de mardi à mercredi sur son compte Instagram, l'ancien Stéphanois s'est confié aux supporters des Gunners.