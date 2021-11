Steven Gerrard bientôt de retour en Premier League, six ans après avoir quitté Liverpool en tant que joueur ? D'après le quotidien britannique The Telegraph et Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato et qui avait révélé l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United cet été, l'actuel technicien des Glasgow Rangers serait proche d'Aston Villa, qui a écarté son entraîneur, Dean Smith, dimanche dernier.

Les Villans, actuellement seizièmes de Premier League à seulement deux points du premier relégable Burnley, auraient préparé le contrat de la légende de Liverpool, qui a remporté le titre de champion d'Ecosse en 2021. Alors que l'accord serait tout proche, les Glasgow Rangers réclameraient 3 millions d'euros pour libérer Steven Gerrard. Proche de Christian Purslow, le patron d'Aston Villa et ex-directeur général des Reds, l'ancien milieu international anglais pourrait, selon les médias anglais, officiellement débarquer à Birmingham en fin de semaine.

