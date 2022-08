Il y eut des sifflets appuyés. Puis, comble de l'humiliation, des "Ole" descendant de la tribune visiteuse alors que Manchester United peinait à proposer un football cohérent jusqu'à l'heure de jeu. Des scènes dignes d'une saison 2021-2022 qu'Old Trafford s'était promis d'oublier. Mais le premier match de l'ère Erik ten Hag, une défaite logique face à Brighton (1-2), a abouti à un constat froid : une révolution de fond en comble ne se fait pas en un été…

Un double pivot McTonimay-Fred d'une neutralité affligeante, des attaquants en perte de confiance, une défense friable : le Néerlandais a beau avoir des principes affirmés, on a cru retrouver la même équipe que l'an passé. Avec le ballon, ce Manchester United manque d'idées. Et sans, il semble être ouvert aux quatre vents. Alors, forcément…

Fred et McTonimay ne sont pas assez bons

"On a bien commencé le match avec le contrôle, a estimé Harry Maguire sur Sky Sports. Mais on a concédé le premier but et ça nous a sonné assez sévèrement. On a arrêté de jouer à partir de là, on doit faire attention à l'avenir à ce que ce premier but ne nous secoue pas autant. Mais on doit être meilleur avec le ballon, on les a encouragés à nous attaquer. C'était un cauchemar d'être mené 0-2 à la pause". Sur le banc, Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane ne pensaient pas autre chose. Ten Hag non plus, lui qui a admis que son équipe aurait dû être "meilleure avec le ballon".

La moue de Cristiano Ronaldo sur le banc de Manchester United face à Brighton Crédit: Imago

"Fred et McTonimay ne sont pas assez bons pour remettre Manchester United au sommet, on le voit depuis des semaines, ils n'ont pas cette carrure-là", a pour sa part assené Roy Keane au micro de Sky Sports. Alors, forcément, après ce début décevant, et malgré une dernière demi-heure plus cohérente à défaut d'être vraiment emballante, Old Trafford a compris que le mot "transition" devrait encore s'appliquer à la saison qui s'ouvre.

Et Ronaldo ?

"Il y a du boulot", a soufflé Ten Hag, affirmant cependant que ce premier match ne changeait pas forcément sa position. "Il y a de gros soucis à corriger mais il faut donner une chance à ce manager. Et de l'argent pour recruter", a pour sa part souhaité Keane alors que Manchester United continue de chercher un buteur là où ses carences au milieu semblent évidentes depuis des années.

"Tout le monde connaît la mission, a résumé Maguire après coup. On a eu une sale saison l'année passée. On a un nouveau manager qui essaye d'installer sa philosophie, mais quand on ne le fait pas bien, on est bien trop ouverts…". Reste à savoir si l'arme la plus létale de MU pour espérer se reconstruire sera encore là début septembre. Entré en jeu, Cristiano Ronaldo n'a pu influer sur le destin des siens. Et cette entrée en matière ratée ne devrait pas le détourner de son avis premier : Manchester United est encore très loin de retrouver les sommets…

