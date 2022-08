Dimanche après-midi à oublier pour Chelsea. Les joueurs de Thomas Tuchel ont été totalement balayés pour leur match de la 3e journée de Premier League, à Leeds (3-0). Dépassés dans l’intensité et l’impact physique, les Blues ont même terminé la rencontre à dix, suite au second carton jaune de leur défenseur Kalidou Koulibaly (84e). En cas de succès des Skyblues de Manchester City ce soir à Newcastle, les coéquipiers de Thiago Silva et de N’Golo Kanté pourraient déjà compter 5 points de retard sur les hommes de Pep Guardiola.

Une bourde fatale pour Édouard Mendy

C’est une rencontre qui a débuté sur un gros temps fort, avec un premier tir de Raheem Sterling qui a frôlé le poteau gauche du gardien français des Peacocks, Illan Meslier (1re). Malheureusement pour les Blues, la suite de la rencontre n’a pas été de la même teneur pour eux. Alors que le pressing des Peacocks s’intensifiait de minute en minute, ils ont fini par pousser les joueurs de Thomas Tuchel à la faute. Sur une passe en retrait de Thiago Silva, Édouard Mendy a manqué son dégagement et vu Brendan Aaronson lui subtiliser le ballon pour ouvrir le score de près (1-0, 33e).

Chelsea prend du retard sur la tête du championnat

Quelques instants plus tard, Rodrigo a profité d’un joli coup franc de Jack Harrison pour enfoncer Chelsea avant la pause, d’une belle tête décroisée imparable pour Mendy (2-0, 37e). Jamais en mesure de se reprendre en main, les Londoniens ont encaissé un 3e but en seconde période, sur un ballon dévié par Rodrigo dans les pieds de Jack Harrison (3-0, 69e). Une après-midi à oublier pour les champions d’Europe 2021, avec une exclusion de Kalidou Koulibaly pour un second jaune en fin de partie (84e).

La joie de Jesse Marsch est compréhensible : les Peacocks sont 2e du championnat avec leur second succès de la saison. Chelsea prend déjà du retard sur Arsenal (3 victoires en 3 matches) et Manchester City, qui affronte Newcastle en début de soirée.

