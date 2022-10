Petit mais costaud. Du haut de ses 175 centimètres, Lisandro Martinez fait partie des 10% des défenseurs centraux les moins grands de Premier League. Une taille rédhibitoire pour le poste dans un championnat anglais réputé comme l'un des plus exigeants en matière de duels ? C'est ce qui se disait outre-Manche quand Manchester United a déboursé près de 60 millions d'euros pour convaincre l'Ajax Amsterdam de lui céder son joueur argentin à la fin du mois de juillet. Deux mois plus tard, Lisandro Martinez n'a pas grandi. Mais il a déjà réduit au silence ceux qui doutaient de sa capacité à s'imposer dans le Royaume.

Ses débuts ont pourtant été compliqués dans une entame de saison cauchemardesque pour Manchester United. Titulaire face à Brighton (1-2), puis remplacé dès la mi-temps lors du naufrage à Brentford (4-0), Lisandro Martinez pouvait difficilement vivre un pire début d'aventure mancunienne. Mais les Red Devils se sont admirablement relancés et l'Argentin n'y est pas étranger. Erik ten Hag non plus. En reléguant Harry Maguire sur le banc pour privilégier une charnière formée par Raphaël Varane et Lisandro Martinez, le technicien néerlandais semble avoir trouvé la bonne formule. Sa défense n'a concédé que deux buts sur ses quatre dernières sorties en championnat.

L'opposé de Maguire

Le Français et l'Argentin affichent actuellement leur meilleur rendement et une complémentarité prometteuse dans cette configuration où l'ancien joueur de l'Ajax fait l'étalage de ses qualités. "Il est assez agressif, contre Liverpool il a été très impressionnant, estime Alexander Netherton, journaliste pour eurosport.co.uk. Il a beaucoup d'impact dans le sens où il fait peu d'erreurs et ne craque pas au pire des moments. Harry Maguire commet régulièrement des erreurs et a tendance à craquer, c'est un problème pour un footballeur. Aussi, Manchester United n'est plus pressé à l'instant où ses défenseurs touchent le ballon car Varane et Lisandro sont forts dans le contrôle et la passe."

L'apport technique de Lisandro est crucial dans une défense qui en manquait cruellement. Mais l'Argentin dégage aussi cette "grinta" dont les Red Devils avaient grand besoin. Ten Hag le savait parfaitement pour l'avoir eu sous ses ordres durant trois ans à l'Ajax. "C'est un combattant et je pense que cela va plaire aux fans, se réjouissait l'entraîneur mancunien au moment de la signature du joueur de 24 ans. Il apporte de l'agressivité dans le bon sens du terme. On avait besoin de ça. C'est très important. Il y a beaucoup d'intensité et de duels en Premier League. On a besoin de ce type de joueurs dotés du 'fighting spirit'".

75% de duels aériens remportés

Et cela compense largement le handicap supposé de sa petite taille pour un défenseur central en Angleterre. Le jeu de tête serait même plutôt un atout supplémentaire dans la panoplie déjà bien fournie de Lisandro Martinez. L'Argentin a remporté 75% de ses duels aériens depuis son arrivée en Premier League (9/12), un taux de réussite encore supérieur à celui, déjà remarquable, qu'il avait établi durant ses trois saisons dans le championnat néerlandais (66%). "C'était facile, du jour où il a signé pour Manchester United, je disais que les gens parleraient de sa taille, a expliqué Jaap Stam, l'ancien défenseur des Pays-Bas et des Red Devils, dans le Manchester Evening News. Ici, en Angleterre, tout le monde pense qu'un défenseur central doit être grand, sinon il ne s'imposera pas."

Lisandro Martinez n'est cependant pas le premier à tordre le cou à cette idée reçue. "Paul Parker, ancien défenseur de Manchester United et consultant pour Eurosport, était un latéral mais il pouvait occasionnellement jouer dans l'axe même s'il était relativement petit, rappelle ainsi Alexander Netherton. Il était capable d'utiliser son timing et son agressivité pour faire la différence. Le football s'est beaucoup sophistiqué ces dernières années en Angleterre, les avant-centres ne sont plus aussi dépendants de leurs qualités dans le jeu de tête. Donc un joueur plus petit comme Lisandro Martinez peut compenser cette faiblesse relative."

Le rendez-vous pour tout prouver

Au bout du compte, c'est sur un défenseur complet et compétitif que Manchester United peut s'appuyer pour tenter de poursuivre sa remontée vers les sommets. Elle passe désormais par un résultat dans le derby face à Manchester City, champion en titre et dauphin d'Arsenal avant le coup d'envoi de cette 9e journée. Un encombrant voisin porté par un sacré phénomène nommé Erling Haaland, déjà auteur de 11 buts pour ses 7 premiers matches de Premier League. Comme Lisandro Martinez, le Norvégien n'a pas tardé à s'adapter au championnat anglais.

Le duel entre les deux hommes ne s'annonce que plus prometteur. Et il ressemble furieusement au rendez-vous idéal pour permettre à Lisandro Martinez de valider ses bons débuts avec Manchester United. Parce que sa qualité de relance sera essentielle pour permettre aux Red Devils de se sortir du pressing de City. Parce que sa grinta et son leadership seront essentiels pour répondre dans l'engagement extrême d'un derby mancunien. Parce qu'il aura la charge de museler l'un des meilleurs attaquants du football mondial, un monstre athlétique auquel il rend pas moins de 20 centimètres. Il n'y a pas que la taille qui compte. Et l'Argentin peut prouver encore bien d'autres choses.

