Le dernier match de Liverpool en Premier League s'était soldé par un piètre 0-0 dans le derby, face à Everton. Près d'un mois plus tard, les Reds ont retrouvé le goût du championnat en créant beaucoup plus de spectacle mais en tirant le même bilan comptable. Les hommes de Jürgen Klopp ont en effet concédé un nouveau nul, le quatrième en sept rencontres, lors de la réception du surprenant Brighton (3-3) et au terme d'un match sens dessus dessous.

Ad

Souvent inquiétants sur le plan défensif depuis le début de la saison, les Scousers n'ont visiblement pas profité de la trêve internationale pour retrouver de la sérénité. Pas dans leur assiette en début de rencontre, les coéquipiers de Jordan Henderson ont d'abord pris la marée face aux Seagulls de Roberto de Zerbi . L'excellent Leandro Trossard a ouvert le score puis doublé la mise en à peine plus d'un quart d'heure, profitant notamment des errances de Trent Alexander-Arnold.

Ligue des champions Après la claque, Liverpool redémarre 13/09/2022 À 20:55

La saucisse de la semaine : l'improbable échange Firmino - Depay

Doublé de Firmino, triplé de Trossard

Il aura fallu au club de la Mersey plusieurs minutes pour retrouver ses esprits. Et un peu de réussite pour relancer la machine. Titularisé en pointe, Roberto Firmino a bien suivi après un duel gagné par Mohamed Salah pour réduire le score (1-2) peu après la demi-heure de jeu. Puis il a réussi un petit festival dans la surface pour égaliser au retour des vestiaires.

Les Reds ont pris l'avantage quelques instants plus tard grâce à un coup de billard sur corner. On pensait alors qu'ils avaient fait le plus dur. C'était sans compter sur de nouvelles erreurs individuelles, notamment de Virgil Van Dijk, qui ont une nouvelle fois profité à... Trossard, finalement auteur d'un triplé. Liverpool reste englué en milieu de tableau. Brighton reste dans le Top 4.

"La France fait-elle encore partie des favoris de la Coupe du monde ?"

Ligue des champions Liverpool prend une claque à Naples 07/09/2022 À 20:54