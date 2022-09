On a lu, vu, entendu les noms de Zinédine Zidane ou de Mauricio Pochettino et puis, c'est le nom de Graham Potter qui est sorti du chapeau. Fin connaisseur du football anglais, c'est lui qui a eu le dernier mot pour remplacer Thomas Tuchel . Et ce sera à lui de remettre le club dans le sens de la marche.

Grâce à un style offensif qui lui a permis d'atteindre un classement record avec Brighton la saison dernière (9e), le natif de Birmingham est devenu un entraîneur incontournable dans son pays, de quoi tenter certains grands clubs comme Tottenham, et ceci depuis plusieurs années. Potter a su s'imposer parmi ses confrères de Premier League mais aussi auprès des supporters qui ont commencé à suivre les Seagulls, un club qui surprend malgré un effectif dépourvu de stars et un budget bien moins élevé que la plupart des clubs du championnat anglais.

Dès ses premières expériences notamment à la direction du développement du football à l'Université de Hull, ce diplômé en sciences sociales, a mis l'accent sur l’importance de l’intelligence humaine et des relations sociales, une qualité qu’il met au service du coaching et qu’il a su entretenir avec le temps. Reste à savoir si cela suffira à la tête d'un grand club pour celui qui reste inexpérimenté à ce niveau-là et qui va même découvrir la Ligue des champions. Au-delà du jeu, sa vision et sa gestion des hommes si particulière seront scrutées alors qu'il aime faire sortir ses joueurs de leur carcan, allant jusqu'à leur proposer de participer à des activités culturelles comme jouer dans Le Lac des Cygnes, comme l'a révélé The Sun.

Meilleur à la baguette

Même si sa carrière de joueur n'est pas mémorable et plutôt décousue puisque parsemée par des passages dans de nombreux clubs du Royaume-Uni, de la première - une dizaine de matches de avec Southampton - à la quatrième division. c'est d'abord ici qu'il a connu le football anglais et compris le rôle que pouvait jouer l'humanisme du coach avec ses joueurs. Manager une équipe de Chelsea avec un vestiaire rempli de stars sera un véritable défi humain auquel Potter va être confronté.

Sa première véritable expérience sur le banc, Potter l'a réalisée en 2010 avec le club d’Östersunds FK, alors en quatrième division suédoise. Avec une réussite certaine puisque Potter va emmener le club jusqu'en en Ligue Europa, en 2017/2018. Le club atteindra même les seizièmes de finale où il sera éliminé par Arsenal mais cette expérience en Suède pose définitivement les bases du coaching de Graham Potter. "J’ai vu à Ostersund comment une identité de jeu peut vous donner un avantage significatif sur une période de temps", déclarait-il en 2021, alors à la tête de Brighton.

Un spectacle qui plaît en Angleterre

Après cette épopée européenne, Potter décide de retrouver le Royaume-Uni en prenant la tête de Swansea City en deuxième division pour une saison moyenne. En mai 2019, il rejoint la station balnéaire de Brighton. Avec les Seagulls, la première saison en Premier League est celle du maintien. La saison 2020/2021 n’est pas non plus virevoltante du point de vue des résultats (16e) mais Potter met en place une véritable identité qui plaît définitivement aux supporters anglais par son caractère offensif, mais aussi sa défense solide, en gardant toute sa vision du coaching. "Nous avons fait beaucoup de travail en dehors du terrain pour rassembler les gens sur la façon dont nous agissons en tant que groupe, comment nous nous comportons au quotidien, comment nous voulons nous soutenir mutuellement et comprendre les problèmes et les défis de chacun", lançait-il à Sky Sports en 2021.

Définitivement, la meilleure saison de Potter était la dernière (2021-2022). Le club a d’abord obtenu le meilleur classement de son histoire (9e) notamment grâce à sa défense (44 buts encaissés). Une saison aboutie et de quoi faire trembler les grands d’Angleterre au Falmer Stadium comme à l’extérieur. "Je suis un grand fan de Graham Potter. Peu importe si vous êtes une équipe de haut niveau où si vous avez la qualité de joueurs que nous avons, quand vous êtes face au Brighton de Graham Potter ce sera toujours difficile, nous savons", déclarait même Pep Guardiola avant de l’affronter la saison dernière.

Potter avec Brighton en août 2022 Crédit: Imago

Depuis le début de la saison 2022-2023, Brighton continue de briller (4e au général) avec un jeu de possession mais toujours aussi attractif dont Leicester à fait les frais le 3 septembre dernier (5-2). Mais les Seagulls devront désormais sans faire sans leur maestro, qui avait déjà été cité comme possible successeur Southgate à la sélection anglaise mais qui se lance un autre défi de taille, à la tête de Chelsea. Les Blues espèrent eux que la magie opérera. Il s'agit d’un gros pari pour le club. "Todd Boehly essaie quelque chose de nouveauen optant pour un jeune manager affamé plutôt qu'un gros palmarès. Ils ont signé beaucoup de jeunes joueurs sur des contrats à long terme et l'idée est qu'un Potter pourrait rester avec eux pendant longtemps et qu'ils grandissent et se développent tous ensemble", analyse Ibrahim Mustapha d’Eurosport UK. Place désormais à l'inconnu.

