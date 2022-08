Que ce fut dur pour Liverpool… Menés au score sur sa pelouse face à Newcastle et une fois encore auteurs d’une prestation très terne, les Reds ont arraché les trois points au bout du suspense, sur un but improbable signé Fabio Carvalho (2-1). Les hommes de Jürgen Klopp, loin d’être au point collectivement, ne signent que leur deuxième victoire de la saison en Premier League, la deuxième de suite certes. Le scénario est cruel pour les Magpies, qui pourront néanmoins se consoler grâce à Jonathan Isak. La recrue la plus chère de leur histoire a déjà marqué, et est passée tout près d’inscrire un doublé et de jouer un vilain tour à Liverpool.

Censé être un patron du championnat anglais, Liverpool se devait d’enchaîner après son incroyable carton offensif face à Bournemouth (9-0). Mais, le moins que l’on puisse dire, c’est que les matches se suivent et ne se ressemblent pas pour les Reds. Face aux Magpies, ils n’ont pas du tout retrouvé leur réussite offensive, surtout pendant une première période assez pauvre en occasions franches. À l’inverse, Jonathan Isak s’est montré plutôt efficace. Il lui a fallu une première frappe pour ajuster la mire, avant de bonifier une belle passe dans la profondeur de Sean Longstaff (0-1, 38e). Solide derrière, opportuniste devant, Newcastle était en train de faire le match parfait.

On dit merci Carvalho

Preuve que les dirigeants des Magpies ne se sont pas trompés en mettant 70 millions d'euros sur la table, Isak a bien failli faire le break au terme d’un exploit individuel qui a laissé Andrew Robertson et Joe Gomez sur place. Hélas, une position de hors-jeu de quelques centimètres a privé la pépite suédoise d’un doublé (54e). Et, ensuite, son équipe, à force de cumuler les efforts, a fini par craquer face à des Reds bien plus mordants au retour des vestiaires. La révolte a été lancée par Roberto Firmino, qu’on n’a pas beaucoup vu ce mercredi soir mais qui a été idéalement lancé par Mohamed Salah (1-1, 61e).

Malgré l’égalisation en poche, Liverpool était encore loin d’être tiré d’affaire, notamment en raison de la maladresse de Luis Diaz (79e, 81e). Le club, invaincu à Anfield face à Newcastle depuis 1994, a longtemps poussé, sans parvenir à trouver une seconde fois le chemin des filets. Il voulait sans doute se faire désirer : sur l’ultime action, en l’occurrence un corner concédé après une frappe contrée de Salah, les Magpies ont cafouillé dans leur surface. Le jeune Fabio Carvalho en a profité pour propulser le ballon à bout portant (2-1, 90e+8). Ce fut haletant pour le spectacle, mais toujours est-il que Liverpool n’est pas très rassurant. Le revoilà quand même dans le top 5, à sept longueurs de la tête occupée par Arsenal

