La vie d'entraîneur réserve parfois de drôles de surprises. Du genre de celles qui nécessitent d'avoir le cœur bien accroché pour les encaisser. Thomas Tuchel serait bien placé pour évoquer le sujet. Il a été limogé par le PSG le jour de Noël , quatre mois après avoir guidé Paris vers sa première finale de la Ligue des champions. Il a désormais, aussi, été évincé de son poste d'entraîneur à Chelsea , moins d'un an après l'avoir conduit au sommet du football mondial. Son licenciement mercredi a provoqué une onde de choc outre-Manche.

Cette vie d'entraîneur, l'Allemand la connaissait suffisamment bien pour savoir qu'il était dans une situation délicate. Quand les résultats ne sont pas là, les questions se posent, fatalement. C'est peu de dire que Chelsea suscitait de nombreuses interrogations depuis le début de la saison. Le lourd revers subi à Leeds (3-0), combiné à une nouvelle défaite dix jours plus tard à Southampton (2-1), laissait déjà planer de sérieux doutes sur la capacité des Blues à réaliser leur objectif de lutter pour le titre en championnat. Celle concédée sur le terrain du modeste Dinamo Zagreb (1-0) mardi en Ligue des champions les a étendus à la scène européenne.

Des circonstances atténuantes

Dans ces conditions, même un coach sacré champion d'Europe il y a un peu plus d'un an se sait sur la sellette. C'est la loi d'un milieu qui ne fait jamais de sentiment dans une situation d'urgence. "Sous l'ère Abramovich, on aurait lancé le compte à rebours avant son limogeage dès la défaite à Leeds il y a quelques semaines, témoigne Ibrahim Mustapha, journaliste sur le site eurosport.co.uk. Cela faisait quelques mois que Chelsea ne tournait pas très bien, donc il y avait quand même des interrogations sur son poste."

Justement. Chelsea ne dégageait plus l'image de cette forteresse imprenable des premiers mois de l'ère Tuchel, mais l'Allemand avait clairement des circonstances atténuantes. Les conséquences du conflit en Ukraine, le départ de Roman Abramovich et d'une partie importante de la direction des Blues, le feuilleton du rachat du club londonien… L'ancien entraîneur parisien a dû composer avec ce contexte tendu et incertain sur quasiment toute la deuxième moitié de la saison. Cela ne l'a pas empêché de qualifier Chelsea pour la Ligue des champions, de l'emmener en finale de la FA Cup et de la League Cup, et de s'incliner de peu en quart de finale de la C1 face au Real Madrid, futur vainqueur.

Un timing précoce...

L'Allemand n'avait pas perdu tout son crédit dans cette période trouble. Le premier été de l'ère Boehly indiquait même le contraire. Comme attendu, Chelsea a été le grand animateur du mercato avec plus de 280 millions d'euros dépensés par son nouveau propriétaire. Pour des joueurs que l'ancien coach du Paris Saint-Germain avait lui-même ciblé. Le mois dernier, il était aussi question de prolonger le contrat de Tuchel. Il semblait davantage faire partie intégrante du nouveau projet des Blues que destiné à se faire limoger un mois seulement après le début de la saison.

Le timing a de quoi choquer malgré les résultats. Chelsea n'est pas non plus largué en championnat avec une sixième place au classement. Et il lui restait cinq journées pour effacer sa défaite inaugurale en phase de groupes de la Ligue des champions. Même si, évidemment, les Blues étaient loin de répondre aux attentes de leur mercato spectaculaire. "Avec le lourd investissement consenti par Boehly cet été, on s'attendait à ce qu'il lui laisse plus de temps pour redresser la situation, avance Ibrahim Mustapha. Cela semble étrange d'avoir pris cette décision aussi vite."

… ou pas

Et cela pose fatalement la question des intentions du nouveau propriétaire de Chelsea avec Tuchel. La crise de résultats pourrait éventuellement être un prétexte pour une décision que Boehly envisageait déjà en amont. "On peut se demander s'il n'y avait pas autre chose, reconnaît Ibrahim Mustapha. La qualité de jeu n'était pas bonne, même avec les recrues payées chères et cela s'est reflété dans les résultats. Il ne semblait pas vraiment y avoir de problème en coulisse, mais au regard des départs de Tuchel de Dortmund puis du PSG, peut-on vraiment écarter cette possibilité ? Je n'en suis pas si sûr."

L'Allemand n'est pas un entraîneur qui dure dans ses clubs et son départ de Chelsea vient confirmer la tendance. Cela peut ressembler à une injustice par rapport à son parcours, cela peut paraître trop précoce à ce stade de la saison. Mais ce n'est pas forcément une surprise pour autant. "Je suppose que Boehly voulait un nouveau départ et une rupture franche avec l'ère Abramovich, explique Ibrahim Mustapha. De nombreuses personnes du staff et du club sont parties cet été. Donc c'est peut-être aussi une surprise que Tuchel ne soit pas parti plus tôt…"

