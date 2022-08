Ad

D'après Sport1, Manchester United n'aurait pas encore transmis d'offre à l'Eintracht Francfort pour son gardien de but de 32 ans mais envisagerait de lui offrir un salaire annuel compris entre 10 et 11 millions d'euros. Cependant, le vainqueur de la dernière édition de la Ligue Europa ne compterait pas lâcher le portier international allemand (6 sélections), sous contrat jusqu'en juin 2024, à n'importe quel prix.

Premier League La vraie crise, elle est à Liverpool : "Je suis inquiet" IL Y A 6 HEURES

Si les chiffres révélés sont confirmés et si le transfert venait à se réaliser, l'ancien gardien du PSG (2015-2018) pourrait être au même niveau que Marcus Rashford sur la grille salariale des Red Devils (soit le huitième joueur le mieux payé de l'effectif)... mais très loin derrière David De Gea (ndlr : qui touche un peu plus de 20 millions d'euros par an).

Premier League L'acte de naissance du United de Ten Hag : "Je voulais une approche différente" IL Y A 16 HEURES