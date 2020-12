Thomas Tuchel a vu son crédit remonter en flèche en quelques jours. La victoire à Manchester United (1-3), qui place le PSG dans une position confortable dans la perspective d'aller en huitième de finale avant de recevoir le Basaksehir Istanbul, porte la marque de ses choix gagnants. Et comme en témoigne le net succès parisien à Montpellier (1-3) malgré le turnover conséquent, Tuchel a le nez creux actuellement. Mais il n'est pas le seul qui récolte quelques lauriers de cette période plus heureuse. On en parle moins et pourtant, Leonardo n'est pas en reste.

Lui aussi a connu un début d'exercice plus compliqué. Certes, il a été moins malmené que Thomas Tuchel, avec qu'il entretient une relation tumultueuse mise en pleine lumière ces derniers mois. Mais Leo a également dû affronter quelques vagues. Fin septembre, L'Equipe avait ainsi expliqué que son crédit "s'érodait aux yeux des actionnaires". La raison ? Une incapacité à vendre pour récupérer les 60 millions d'euros demandés par les comptables du club pour renflouer les caisses. Et surtout, un manque d'anticipation pour combler les départs de Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Tanguy Kouassi ou encore Eric Maxim Choupo-Moting.

Un mercato réalisé, sous le signe de la précipitation et de l'urgence, vraiment ?

Des doutes sont alors apparus sur les capacités des Parisiens à sortir renforcés de ce mercato. Ils sont encore là. Même si Paris a su réagir en C1 pour ramener deux succès clefs contre Leipzig puis à Manchester, cela n'efface pas tout, notamment sur la qualité de jeu des vice-champions d'Europe. Il faudra attendre encore de longs mois et notamment le printemps prochain pour avoir une réponse claire sur ce plan-là dans cette saison atypique où les rencontres s'enchaînent comme jamais. Cependant, les derniers jours ont laissé entrevoir quelques éclaircies bienvenues, notamment sur le mercato made in Leonardo.

Le directeur sportif brésilien du PSG a mis un coup d'accélérateur dans les dernières heures du mercato en attirant dans ses filets Danilo Pereira, Alessandro Florenzi, Rafinha et autres Moise Kean. Certains se demandaient alors si ce mercato avait été réalisé sous le signe de la précipitation et de l'urgence. Les derniers matches poussent à penser que l’ancien joueur du PSG et de l’AC Milan n'a encore une fois pas tapé à côté.

Les nouveaux ne cessent de séduire

Pour Moise Kean, ce n'est presque pas nouveau. Débarqué sous forme de prêt d'Everton, l'attaquant italien a vite séduit avec ses 7 buts en 12 matches. Paris tient une vraie option pour occuper la pointe de son attaque et concurrencer Mauro Icardi quand ce dernier sera rétabli et revenu en forme. S'il n'est pas une assurance tous risques derrière, Alessandro Florenzi, prêté par la Roma avec une option d'achat, s'est lui imposé comme un titulaire indiscutable à droite, se rendant précieux par son apport offensif. C'est déjà pas mal comme bilan. Mais ce n'est pas fini.

Victime à ses débuts de l'obstination de Tuchel à vouloir aligner Marquinhos au milieu, Danilo Pereira a démontré contre Manchester United qu'il pouvait être précieux à son poste de prédilection avec son profil de pur récupérateur. Au cœur du jeu, le Portugais, prêté lui aussi avec option d'achat, affiche certes un certain manque de vitesse, mais son volume de jeu peut s'avérer précieux pour soulager Paris et libérer ses partenaires. Enfin, il y a Rafinha.

Il est fan : Tuchel dithyrambique sur Rafinha

Sur le plan financier, ça frôle le génie

Le frère de Thiago Alcantara, qui avait d'ailleurs été évoqué à Paris cet été, fait moins de bruit. Mais l'ancien Barcelonais ou Milanais marque des points au fil des semaines par sa polyvalence, son "intelligence de jeu" et "une mentalité incroyable", comme le souligne Thomas Tuchel, qui ne s'en est jamais passé en L1 et le lance tout le temps en Ligue des champions. Sa passe décisive délicieuse pour Neymar contre United et son match plein à Montpellier où il a pris les choses en main l'ont mis en pleine lumière.

Un renfort bienvenu pour densifier le groupe parisien et amener plus d'alternative au milieu où Tuchel avait souvent bricolé pour composer son milieu de terrain la saison passée. Cependant, ce renfort rappelle surtout une nouvelle fois que Leonardo a su s'activer à moindre frais. Le joueur formé à la Masia a débarqué à Paris sous forme de transfert sec. Sans contrepartie financière. Le Barça, désireux d'alléger sa masse salariale, n'a en effet demandé que des bonus qui pourraient monter jusqu'à 3 millions d'euros, selon RMC.

Réalisé sans trop dépenser après avoir déjà accepté de payer les 50 millions sur Mauro Icardi, le mercato parisien rappelle ainsi toute la science de Leonardo sur le marché. S'il n'est pas au niveau du bouquet final de 2019, quand il avait attiré Icardi et Keylor Navas dans les dernières heures, le mercato 2020, réalisé dans des conditions si particulières avec la crise liée au Covid-19, répond actuellement aux attentes. Même si ce n'est que l'impression du moment. Et qu'il faudra patienter quelques mois pour faire un vrai bilan et savoir si les départs de Thiago Silva and co ont vraiment été compensés par le nez creux de Leo, qui s’impose comme l'autre gagnant dans les couloirs du Camp des Loges de cette période plus clémente à Paris.

