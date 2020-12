C'est une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Thiago Silva a encore son départ du PSG en travers de la gorge. Le Brésilien l'a confirmé dimanche sur Canal+. "Je n'ai pas eu de proposition de contrat pour prolonger, a-t-il révélé. Leonardo m'a appelé, il m'a dit que je ne faisais pas partie du projet du club, que je pouvais partir. C'était très dur d'accepter ça. Après la finale de la Ligue des champions, il m'a appelé dans son bureau et m'a demandé si j'avais déjà signé avec un autre club. J'ai dit que non mais que j'avais donné ma parole à Chelsea et que j'allais signer le soir."

Thiago Silva n'a pas apprécié l'attitude de Leonardo. Il l'avait déjà dit. Mais il en a remis une couche. "Pour moi, la chose la plus importante, c'est la parole, a-t-il expliqué. Quand tu dis les choses, tu ne peux pas changer d'idée comme ça. A mon avis, ils ont changé d'idée avec la Ligue des champions. J'ai fait huit ans là-bas et ils n'ont pris en compte que trois matches pour changer d'idée. Tout ce que j'ai fait avant ne servait à rien. C'est triste de prendre une décision comme ça, mais c'est le foot. Il faut aller de l'avant et continuer à travailler pour Chelsea, un club qui le mérite."

"Je suis sorti par la porte de derrière"

Si Thiago Silva reste marqué par cet épisode, c'est parce qu'il ne s'attendait pas à ce que cela se termine de cette manière. Déjà avec Leonardo, tant les deux hommes se connaissaient depuis longtemps. "C'est la chose la plus triste, a-t-il avoué. C'est lui qui m'a amené à l'AC Milan, lui qui m'a amené au PSG. Il a passé six ou sept ans avec moi, cela veut dire qu'il pouvait me connaître un peu plus. Et c'était le contraire."

Mais le Brésilien imaginait aussi un autre traitement du club à son égard. Il espérait une autre sortie. "La tristesse, c'est que je suis le capitaine qui a le plus gagné de titres avec le PSG, et je suis sorti par la porte de derrière, pas par la grande porte, regrette-t-il. Ils ont dit deux ou trois mois avant (le Final 8) que je ne faisais pas partie du projet. A mon avis, ils auraient pu faire des choses pour mon dernier jour, ils ne l'ont pas fait." Thiago Silva est toujours marqué. Même si cela ne se voit pas dans ses performances, excellentes, sous le maillot de Chelsea.

