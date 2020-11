L'Uruguay attend le Brésil de pied ferme. A quatre jours d'affronter la Seleçao, la Celeste n'a fait qu'une bouchée de la Colombie (0-3), ce vendredi soir, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Fidèle à elle-même et particulièrement réaliste, la sélection uruguayenne s'est ainsi replacée au quatrième rang de la poule, à un point de l'Argentine, leader provisoire avant le match du Brésil face au Venezuela.

L'Uruguay a vite été mise sur les rails par Edinson Cavani (0-1, 5e), auteur de son 51e but en sélection. En deuxième période, c'est l'autre star de la Celeste, Luis Suarez, qui a fait le break sur penalty. Darwin Nunez a bouclé le large succès des hommes d'Oscar Tabarez, face à une équipe colombienne décevante et réduite à dix en fin de match après l'expulsion de Yerry Mina. Le choc entre la Celeste et le Brésil aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi.