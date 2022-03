Quand ont lieu les barrages ?

Les barrages de la zone Afrique débuteront avec les matches aller dès le vendredi 25 mars. Les matches retour auront lieu le mardi 29 mars.

Comment se déroulent les barrages ?

Contrairement à la zone Europe , aucune équipe africaine n’a encore validé son ticket. A l’issue de la phase de poules préliminaire, dix équipes ont obtenu le droit de disputer ces barrages. Cinq duels ont donc été déterminés par tirage au sort. A l’issue des matches aller et retour, cinq équipes africaines seront donc qualifiées pour la Coupe du monde au Qatar.

Quelles sont les affiches et les horaires des matches ?

Matchs aller :

RD Congo - Maroc (25 mars 2022, 16h00, Stade des Martyrs, Kinshasa)

Mali - Tunisie (25 mars 2022, 18h00, Stade du 26-Mars, Bamako)

Cameroun - Algérie (25 mars 2022, 18h00, Stade de Japoma, Douala)

Egypte - Sénégal (25 mars 2022, 20h30, Cairo International Stadium, Le Caire)

Ghana - Nigeria (25 mars 2022, 20h30, Cape Coast Stadium, Cape Coast)

Matches retour :

Sénégal - Egypte (29 mars 2022, 19h00, Stade Olympique de Diamniadio, Dakar)

Nigeria - Ghana (29 mars 2022, 19h00, MKO National Stadium, Abuja)

Algérie - Cameroun (29 mars 2022, 21h30, Stade Mustapha Tchaker, Blida)

Tunisie - Mali (29 mars 2022, 21h30, Stade Olympique Hammadi Agrebi, Tunis)

Maroc - RD Congo (29 mars 2022, 21h30 Complexe Mohammed V, Casablanca)

Où regarder les barrages ?

Les barrages seront diffusés par la chaîne L’Equipe et sur le site et l’application de l’Equipe via L’Equipe Live.

