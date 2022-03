Quand ont lieu les barrages ?

Les barrages de la zone Europe débutent dès ce jeudi 24 mars pour les demi-finales et prendront fin le mardi 29 mars pour déterminer l’identité de deux des trois équipes qualifiées pour le Mondial. Pour connaître le détenteur du dernier billet, il faudra attendre le mois de juin puisque l’affiche Ecosse-Ukraine, ainsi que la finale de cette voie A, a été décalée à cette période en raison du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine.

Comment se déroulent les barrages ?

Lors du tirage au sort effectué en novembre 2021, douze équipes ont été réparties dans trois voies différentes : voie A, voie B, voie C. Dans ces trois voies, les équipes disputent une demi-finale, lors d’un match unique, avant une finale.

A noter également dans la voie B que la Pologne est déjà qualifiée pour la finale des barrages puisque la Russie a été écartée par les instances après le déclenchement de la guerre contre l’Ukraine.

Quelles sont les affiches ?

Voie A

Ecosse - Ukraine (reporté)

Pays de Galles - Autriche (24 mars, 20h45, Cardiff City Stadium à Cardiff)

Voie B

Russie - Pologne (annulé, Pologne qualifiée)

Suède - République Tchèque (24 mars, 20h45, Friends Arena à Stockholm)

Voie C

Italie - Macédoine du Nord (24 mars, 20h45, Stadio Renzo-Barbera à Palerme)

Portugal - Turquie (24 mars, 20h45, stade du Dragon à Porto)

Où regarder les barrages ?

Les barrages seront diffusés par la chaîne L’Equipe et sur le site et l’application de L’Equipe via L’Equipe Live. A noter que Portugal - Turquie sera également diffusé par TFX.

Qui sont les joueurs absents ?

C’est au Portugal que les absences sont les plus importantes. Si Cristiano Ronaldo sera bien présent, Ruben Dias, Renato Sanches, Ruben Neves et Nelson Semedo manquent à l’appel.

Côté italien, le grand absent s’appelle Mario Balotelli. Le fantasque attaquant italien, qui avait fait son retour au sein du groupe lors d’un stage en janvier dernier, n’a pas été retenu par Roberto Mancini . Federico Chiesa, gravement blessé, est l’autre absent de marque tandis que Gianluigi Donnarumma sera bien là.

Pour les autres sélections, Gareth Bale (Pays de Galles) et Robert Lewandowski (Pologne) seront bien présents. Zlatan Ibrahimovic (Suède) est lui suspendu pour la demi-finale mais pourrait disputer une éventuelle finale en cas de qualification des siens.

Robert Lewandowski (Pologne) en sélection, le 12 novembre 2021 Crédit: Getty Images

Quelles sont les nations européennes déjà qualifiées pour le Mondial ?

Elles sont au nombre de dix, que voici.

L'Allemagne

Le Danemark

La France

La Belgique

La Suisse

L'Angleterre

Les Pays-Bas

L'Espagne

La Croatie

La Serbie

