Le retour des patrons et la récompense pour Dembélé et Coman. Voilà comment pourrait être interprétée la mise en place de Didier Deschamps, révélée par L'Equipe, à la veille de Bosnie - France. Sans surprise, les titulaires de l'Ukraine font leur retour en force à l'exception de N'Golo Kanté, forfait. C'est Adrien Rabiot qui devrait donc débuter au milieu de terrain aux côtés de Paul Pogba.

En attaque, le sélectionneur devrait faire confiance à Kingsley Coman, très remuant mercredi dernier au Stade de France. En grosses difficultés lors de ses deux sorties de la semaine, Kylian Mbappé conserve la confiance de son sélectionneur qui l'a défendu en conférence de presse . Si Deschamps reste fidèle à sa mise en place, le Parisien débutera dans l'axe, avec Antoine Griezmann en soutien, au détriment d'un Olivier Giroud qui a pris place aux côtés des remplaçants de mardi.

Dembélé décisif et dans l'esprit… contrairement à Mbappé

Lemar ou Dembélé ?

Pour le reste, les Bleus ont deux options. Soit débuter avec Ousmane Dembélé, très convaincant au Kazakhstan, et aligner une équipe avec trois flèches : Dembélé, Coman et Mbappé. "Dans l'absolu, Ousmane et Kingsley ne sont pas incompatibles, a fait savoir Didier Deschamps en conférence de presse ce mardi. Kingsley joue des deux côtés, Ousmane aussi même si les deux ont un côté privilégié qui n'est pas le même." L'autre option, plus prudente, consisterait à titulariser Thomas Lemar dont le volume de jeu et la discipline sécuriserait et équilibrerait l'équipe.

L'équipe probable : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Dembélé (ou Lemar), Pogba, Rabiot, Coman - Griezmann, Mbappé.

