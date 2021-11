La Côte d'Ivoire est peut-être en train de perdre une de ses principales armes offensives. Wilfried Zaha, 28 ans, a demandé à ne pas être convoqué avec sa sélection pour les deux prochains matches de qualification au Mondial 2022 contre le Mozambique et le Cameroun les 13 et 16 novembre. "Il y a quelques jours, Zaha m'a envoyé un message pour dire que chaque fois qu'il vient (en équipe nationale), il rentre malade. Il m'a demandé de ne pas être appelé en novembre car il veut réfléchir à son avenir international", a indiqué Patrice Beaumelle, le sélectionneur des Elephants. Ce n'est pas la première fois que l'attaquant de Crystal Palace refuse la sélection nationale. En 2018 notamment, il avait déjà décliné l'appel du sélectionneur de l'époque, Ibrahim Kamara, évoquant alors des soucis personnels.

Actuellement premiers du groupe D avec 10 points, les Ivoiriens ont un point d'avance seulement sur le Cameroun et la confrontation à Douala risque d'être décisive en vue de la qualification. "Moi je veux des soldats, des guerriers qui même avec un genou à terre vont venir en sélection. C'est un message que j'adresse haut et fort à chaque joueur", a martelé le sélectionneur, jeudi. "En 2015, nous avons gagné avec des soldats" a-t-il insisté, en référence à la dernière victoire des Elephants en Coupe d'Afrique des Nations. Outre l'absence de Zaha, Patrice Beaumelle sera privé du milieu de terrain de Sassuolo Jérémie Boga (blessé) et de l'attaquant de Trabzonspor Gervinho, gravement touché au genou le week-end dernier et écarté des terrains pour plusieurs mois.

Wilfried Zaha après la défaite à domicile face à l'ogre Manchester City, le 14 avril 2019. Crédit: Getty Images

