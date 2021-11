Un véritable festival offensif historique. Inscrivant la bagatelle de huit réalisations contre le Kazakhstan , l'équipe de France n'avait plus connu une telle réussite devant le but, depuis environ sept ans et demi. Dans le cadre d'un match de préparation pour la Coupe du monde, les Bleus avaient alors étrillé la Jamaïque (8-0), le dimanche 8 juin 2014. Une rencontre durant laquelle Karim Benzema ou bien encore Antoine Griezmann avaient déjà été à la fête, avec un doublé chacun.

Pour trouver la trace d'un tel score fleuve, en compétition officielle, il faut remonter encore bien plus loin. Et plus précisément le mercredi 6 septembre 1995. A l'occasion des éliminatoires de l'Euro 1996, l'équipe de France n'avait laissé aucune chance à l'Azerbaïdjan (10-0), pour ce qui reste, encore aujourd'hui, la plus large victoire des Bleus dans leur histoire en compétition officielle.

Platini dépassé par Griezmann

Vingt-six ans plus tard, et comme un symbole, ce nouveau carton a également eu pour effet de bouleverser, et ce même à différents niveaux, la hiérarchie du classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Dans un premier temps, c'est Karim Benzema qui, grâce à son doublé, a inscrit ses 34e et 35e buts sous le maillot de l'équipe de France. Un total qui lui a permis d'égaler puis de dépasser David Trezeguet, pour devenir le cinquième meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Dans ce même classement, mais cette fois plus haut, un autre chamboulement est intervenu. Dans ce festival offensif, Antoine Griezmann s'est contenté d'un seul petit but, inscrit sur penalty. Mais une réalisation bien loin d'être anodine. Avec désormais 42 buts au compteur en sélection, le Tricolore devient le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, tout en dépassant surtout Michel Platini et ses 41 réalisations.

Joueurs Nombre de buts 1.Thierry Henry (123 sélections) 51 2. Olivier Giroud (110 sélections) 46 3. Antoine Griezmann (101 sélections) 42 4. Michel Platini (72 sélections) 41 5. Karim Benzema (93 sélections) 35 6. David Trezeguet (71 sélections 34 7. Zinédine Zidane (108 sélections) 31 8. Just Fontaine (21 sélections) 30 9. Jean-Pierre Papin (54 sélections) 30 10.Youri Djorkaeff (82 sélections) 28

Mbappé, un quadruplé historique

Bien plus bas, et plus précisément à la douzième place de ce même classement historique, on retrouve Kylian Mbappé. C'était d'ailleurs la soirée du Parisien, qui a fait un bond dans cette hiérarchie, passant alors d'une 17e place qu'il occupait avec Jean Baratte, à cette nouvelle position. Pour réussir à dépasser Eric Cantona, Paul Nicolas, Jean Nicolas et Jean Vincent et se retrouver à trois longueurs de Sylvain Wiltord, l'attaquant n'est pas allé dans la demi-mesure.

En effet, il a inscrit un quadruplé. Le premier pour un joueur de l'équipe de France depuis Just Fontaine le 28 juin 1958 contre l’Allemagne de l’Ouest. Surtout, en 52 sélections, le natif de Bondy, aujourd'hui âgé de 22 ans, en est désormais à 23 réalisations. Il ne serait donc pas étonnant qu'à lui tout seul, Kylian Mbappé continue, dans les prochaines années, de bouleverser cette fameuse hiérarchie.

