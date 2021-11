Les premiers de chacun des dix groupes sont qualifiés directement pour le Mondial 2022 au Qatar, et les deuxièmes décrochent une place de barragiste, aux côtés de deux équipes repêchées via le classement de la dernière Ligue des nations. Le tirage au sort des barrages le 26 novembre répartira les douze derniers prétendants en trois voies, avec demi-finales et finales sur match sec fin mars, et à la clé trois billets supplémentaires pour le Qatar.

Groupe A

Aucune des deux équipes assurées de finir aux deux premières places ne peut obtenir son billet direct pour le Mondial-2022 lors de cette neuvième journée, mais le Portugal peut prendre une option s'il s'impose en République d'Irlande jeudi. Une victoire lui permettrait de passer devant le leader serbe, exempt, et qu'il affrontera lors de la dernière journée.

Groupe B

La Suède peut se qualifier en cas de victoire contre la Géorgie et si l'Espagne ne bat pas la Grèce jeudi. Si l'Espagne s'impose, tout se jouera lors de la dernière journée entre Suédois et Espagnols à Séville.

Groupe C

L'Italie et la Suisse, comptant le même nombre de points en tête du groupe, s'affrontent vendredi, en étant assurés de finir au moins barragiste. Sans s'assurer définitivement de la qualification, le vainqueur de la confrontation ferait un grand pas vers la Coupe du monde avant l'ultime journée.

Groupe D

La France sera qualifiée si elle bat le Kazakhstan samedi ou si elle fait match nul et que la Bosnie-Herzégovine et la Finlande font aussi match nul. La deuxième place se jouera entre l'Ukraine, la Finlande et la Bosnie-Herzégovine.

Groupe E

La Belgique peut se qualifier si elle bat l'Estonie samedi ou si le pays de Galles, troisième, ne bat pas le Bélarus. Le pays de Galles et la République tchèque sont en lice pour obtenir la place de barragiste.

Groupe F

Le Danemark, demi-finaliste surprise du dernier Euro, est assuré de participer au Mondial-2022 avant de jouer contre les îles Féroé vendredi. L'Ecosse peut s'assurer de la place de barragiste si elle bat la Modalvie, ou si elle fait match nul et qu'Israël fait également match nul contre l'Autriche, ou encore si Israël perd.

Groupe G

Les Pays-Bas seront qualifiés s'ils battent le Monténégro samedi et que la Norvège ne bat pas la Lettonie. La Norvège peut s'assurer de finir à l'une des deux premières places si elle bat la Lettonie et que la Turquie ne bat pas Gibraltar.

Groupe H

La Russie, première, sera qualifiée si elle bat Chypre et que la Croatie ne parvient pas à battre Malte jeudi. Russes et Croates sont sûrs de finir aux deux premières places.

Groupe I

L'Angleterre se qualifiera si elle bat l'Albanie vendredi et que la Pologne ne pas bat Andorre, ou si l'Angleterre fait match nul et que la Pologne perd. Si la Pologne l'emporte et que l'Albanie ne bat pas l'Angleterre, les Polonais sont assurés de finir au moins deuxièmes.

Groupe J

L'Allemagne, championne du monde 2014, peut aborder sereinement la réception du modeste Liechtenstein jeudi, puisqu'elle a déjà son billet pour le Mondial qatari. La deuxième place se jouera lors de la dernière journée.

