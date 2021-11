La fédération colombienne l'a annoncé ce lundi. Radamel Falcao, blessé à l'adducteur, est forfait pour les deux matches de sa sélection comptant pour les éliminatoires au Mondial 2022, dont le déplacement au Brésil vendredi. En grande forme avec le Rayo Vallecano où il est arrivé en début de saison (5 buts en 8 matches), l'attaquant de 35 ans est sorti à la 81e du match contre le Real Madrid (défaite 2-1) au cours duquel il a inscrit l'unique but des siens, après être entré en jeu à la 69e.

Quatrièmes de la phase qualificative pour la Coupe du monde 2022 après 12 journées, et avant d'affronter le Brésil vendredi et le Paraguay à domicile le 17, les Colombiens occupent pour l'instant la dernière place directement qualificative de la zone Amérique du Sud. Les "Cafeteros" pourront toutefois compter sur une force de frappe intéressante en attaque avec le buteur de l'Atalanta Bergame Duvan Zapata, celui de Francfort, Rafael Santos Borré, et sur le retour de James Rodriguez, après un an d'absence en sélection.

