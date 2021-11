La Belgique, à qui il ne manque qu'un point pour se qualifier pour le Mondial 2022, devra se passer, face à l'Estonie et au Pays de Galles, de son attaquant vedette Romelu Lukaku, blessé, a confirmé le sélectionneur Roberto Martinez vendredi. Pour compenser ce forfait en plus de celui de Mitchy Batshuayi (le buteur de Besiktas est lui aussi blessé), l'entraîneur catalan a appelé trois autres attaquants au sein d'une sélection de 29 joueurs : Divock Origi (Liverpool), Christian Benteke (Crystal Palace) et Dante Vanzeir (Union, D1 belge).

Pour le reste, l'effectif appelé à recevoir l'Estonie le 13 novembre et à se rendre à Cardiff le 16 est sans surprise. En manque de temps de jeu au Real Madrid, Eden Hazard fait bel et bien partie de la sélection. La Belgique occupe la tête du groupe E (16 points, six matches) devant la République tchèque (11 points, sept matches).

La sélection belge

Gardiens de but : Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real), Simon Mignolet (FC Bruges), Matz Sels (Starsbourg)

Défenseurs : Toby Alderweireld (Al-Duhail), Dedryck Boyata (Berlin), Jason Denayer (Lyon), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Wout Faes (Reims), Arthur Theate (Bologne), Jan Vertonghen (Benfica)

Latéraux : Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Timothy Castagne (Leicester), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Thomas Meunier (Borusssia Dortmund), Alexis Saelemaekers (Milan AC)

Milieux de terrain: Kevin De Bruyne (Manchester City), Dennis Praet (Torino), Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (FC Bruges), Axel Witsel (Borussia Dortmund)

Attaquants : Christian Benteke (Crystal Palace), Charles De Ketelaere (FC Bruges), Eden Hazard (Real), Dries Mertens (Naples), Leandro Trossard (Brighton), Divock Origi (Liverpool), Dante Vanzeir (Union St-Gilloise)

