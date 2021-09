Le Portugal s'était résigné. Mené jusqu'à la 89e minute par l'Irlande, mercredi soir, à Faro, la sélection de Fernando Santos filait tout droit vers sa première défaite des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Oui mais voilà, Cristiano Ronaldo n'était pas vraiment du même avis. Et le quintuple Ballon d'Or s'est alors révolté : un doublé en sept minutes (89e, 90e+6) pour finalement donner la victoire aux siens (2-1) au bout de la nuit. Irrationnel, mais exceptionnel. Surtout que CR7 est devenu, dans le même temps, le seul recordman du nombre de buts en sélection (111), devant Ali Daei

Marquer des buts, offrir du spectacle et gagner des titres, c'est ce que j'aime le plus

"Ce record m'appartient et il est unique. Il me manquait un but, j'en ai marqué deux (ses 110e et 111e buts en sélection, ndlr), je suis extrêmement heureux", a-t-il réagi après la rencontre au micro de la chaîne de télévision portugaise RTP. "Je suis bien sûr très content d'avoir marqué les deux buts qui nous ont donné la victoire et je suis très heureux aussi pour le record. (Sur les raisons de son succès) C'est la motivation et l'envie que j'ai de continuer à jouer au football. Ce dernier contrat que j'ai signé (avec Manchester United) m'a rendu heureux de revenir à la maison (...) Marquer des buts, offrir du spectacle et gagner des titres, c'est ce que j'aime le plus (...)", a-t-il ajouté dans la foulée sur Instagram.

Sur un nuage, Ronaldo a expliqué sur Instagram que "les compétitions des équipes nationales ont toujours eu un impact très fort" sur lui. "Ali Daei a fixé la barre si haut, qu'à un moment donné, j'ai même commencé à penser que je ne pourrai jamais le rattraper, avoue-t-il. Félicitations au "Shariar" pour avoir détenu le record pendant si longtemps et merci pour toujours de m'avoir montré autant de respect à chaque fois que je marquais et alors que je me rapprochais de plus en plus de son nombre exceptionnel. Merci au Portugal. Merci à tous mes coéquipiers et adversaires d'avoir rendu ce voyage si inoubliable. Continuons à nous rencontrer sur le terrain dans les années à venir ! Je ne ferme pas le compte pour l'instant..." Non, Cristiano Ronaldo n'en a pas encore terminé. Le record dans la poche, il compte bien désormais placer la barre la plus haute possible. A 36 ans, quand même...

