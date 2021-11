Consécration de ses récentes performances en club du côté de West Ham, Alphonse Areola est de nouveau convoqué en équipe de France pour les matches de qualification pour la Coupe du monde 2022, contre le Kazakhstan et la Finlande les 14 et 16 novembre. Sa dernière convocation remontait à novembre 2019.

Didier Deschamps s'est montré sensible au niveau affiché par le gardien formé au PSG, malgré son temps de jeu limité en club. "Certes, il ne joue pas tous les matches, mais il est performant et reste sur une très bonne prestation contre Manchester City en Cup (0-0, 5-3 après tab)", a souligné le sélectionneur. Pour Deschamps, Areola bénéficie également d'un statut chez les Bleus : "Il a déjà vécu avec nous et a déjà été performant. Ca semble logique de l'appeler de nouveau".

De quoi prouver au portier français qu'il a fait le bon choix en tentant sa chance du côté des Hammers, alors même que la concurrence du très expérimenté Lukasz Fabianski aurait pu freiner ses ardeurs. Il balaie ainsi la possibilité de voir apparaître pour la première fois en A d'un nom comme celui d'Ilan Meslier, qui aurait pu être appelé pour la première fois contre des nations abordables.

On ne sait cependant pas si le titi parisien occupera la place de numéro 2 ou de numéro 3 dans les cages françaises. "Je verrais avec les principaux intéressés", a ainsi répondu DD sur la hiérarchie du poste. Si Didier Deschamps ne remettra évidemment pas en cause Hugo Lloris, reste à savoir qui si Areola sera son remplaçant direct ou sera relégué par Benoît Costil dans la position de troisième gardien.

Alphonse Aréola sous le maillot de West Ham lors de la saison 2021-2022. Crédit: Getty Images

