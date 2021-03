Il est de retour ! Zlatan Ibrahimovic a été appelé par Janne Andersson, le sélectionneur de la Suède, pour disputer les trois matches internationaux à venir durant la prochaine trève, face à la Géorgie, au Kosovo et à l'Estonie. "Ibra" avait tiré un trait sur la sélection à l'été 2016, après l'Euro. A l'époque, l'attaquant venait de quitter le Paris Saint-Germain, et s'envolait pour les Etats-Unis et les Los Angeles Galaxy.

Une convocation en vue de l'Euro

Depuis, Zlatan Ibrahimovic est revenu en Europe, et brille depuis plusieurs mois sous la tunique milanaise. Cette saison, il a inscrit 14 buts en 14 rencontres de Serie A. Depuis quelques semaines, un retour du "Z" en sélection est évoqué dans la presse suédoise. Des nombreux débats s'en sont suivis, puisque la Suède a atteint les quarts de la finale de la Coupe du Monde 2018 sans Ibrahimovic.

Mais, à 39 ans, l'attaquant charismatique fait bel et bien son retour avec l'équipe nationale. "Le retour de Dieu" a d'ailleurs tweeté le principal intéressé mardi. Sa convocation avec le groupe à trois mois de l'Euro semble tout sauf anodine, et on imagine qu'Ibra participera à ce tournoi au mois de juin prochain.

