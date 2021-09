"Tout le monde va bien et attend patiemment pendant que le personnel gère calmement et avec professionnalisme... Un autre café alors." Il était 10h ce jeudi, lorsque la sélection allemande a posté ce tweet depuis... Edimbourg. Initialement la Mannschaft devait atterrir cette nuit, vers 5h50 à Francfort. Déjà parti de Reykjavik avec une heure de retard, le Boeing 737-522 transportant la délégation allemande a dû se poser en urgence en Ecosse. La cause ? Une inspection de sécurité sur l'avion.

tout le monde allait bien". "Ce n'était absolument pas spectaculaire. L'équipage a annoncé que nous devions atterrir à Edimbourg pour des travaux de maintenance", a expliqué Rainer Koch, le président par intérim de la fédération allemande, dans des propos retranscrits par Il n'y avait aucune turbulence et rien de médical. Un protocole de contrôle est toujours en cours", a ajouté le porte-parole de la DFB, Jens Grittner. Désormais, chaque joueur devra rejoindre individuellement son club. Sur les réseaux sociaux, la fédération allemande a fait savoir que "". "", a expliqué Rainer Koch, le président par intérim de la fédération allemande, dans des propos retranscrits par Bild . "", a ajouté le porte-parole de la DFB, Jens Grittner. Désormais, chaque joueur devra rejoindre individuellement son club.

Qualif. Coupe du monde La Pologne freine l'Angleterre IL Y A 12 HEURES

Du côté sportif, tout va bien en revanche pour l'Allemagne. Après leurs succès sur la pelouse du Liechtenstein (2-0) et contre l'Arménie (6-0), les hommes d'Ansi Flick ont enchaîné de fort belle façon mercredi soir en Islande (4-0), confortant ainsi leur place de leader du groupe J (l'Arménie, deuxième est à quatre points) lors des qualifications de la Coupe du monde 2022.

Qualif. Coupe du monde L'Italie met une claque IL Y A 12 HEURES