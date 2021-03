Mauvaise nouvelle pour la Bosnie. Le sélectionneur Ivaylo Petev a été testé positif au Covid-19, quelques jours seulement avant le match de qualification pour le Mondial 2022 contre la France, a annoncé samedi la fédération bosnienne de football. Le Bulgare de 45 ans a subi un test Covid-19 mercredi, au retour de la Finlande, où la Bosnie a fait match nul 2-2 mercredi lors du premier match qualificatif, selon un communiqué de la fédération. Les résultats lui ont été divulgués vendredi.

Tous les joueurs testés négatifs

Ivaylo Petev, qui a pris en charge la sélection bosnienne en janvier, "se sent bien et ne présente aucun symptôme de la maladie", d'après ce texte. Tous les joueurs et accompagnateurs de l'équipe ont par ailleurs été testés négatifs, précise la fédération.

La Bosnie affronte la France à Sarajevo mercredi. Le groupe D des qualifications comprend également, outre la Finlande, l'Ukraine et le Kazakhstan, contre qui les Bleus joueront dimanche. Depuis son indépendance en 1992, la Bosnie ne s'est qualifiée qu'une seule fois pour la phase finale de la Coupe du monde, en 2014 au Brésil. Le pays est aux prises avec une recrudescence des cas de Covid-19 ces derniers jours et affiche l'un des taux de mortalité par habitant les plus élevés au monde. Il a enregistré plus de 6100 décès pour une population de 3,5 millions d'habitants.

