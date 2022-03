7

Comme le nombre de nations déjà sacrées au Mondial qui seront présentes au Qatar. Hormis l’Italie, tous les anciens vainqueurs ont répondu présents. Le Brésil (5 titres) n’aura donc qu’une nation capable de l’égaler le 18 décembre prochain, à savoir l’Allemagne (4 titres). L’Argentine (2), la France (2), l’Uruguay (2), l’Espagne (1) et l’Angleterre (1) complètent un casting qui pèse 17 Coupes du monde au total.

8 à 10

Comme le nombre d’équipes présentes en Russie qui ne verront pas le Qatar. L’Islande, la Suède, le Panama, la Colombie, l’Egypte et le Nigéria ont échoué à valider leur ticket pour 2022. Exclue des compétitions européennes après l’invasion de l’Ukraine, la Russie manquera également à l’appel. À noter que le sort de l’Australie, du Pérou et du Costa Rica sont toujours en suspens. Les trois nations disputeront des barrages intercontinentaux les 13 et 14 juin et les trois peuvent encore être éliminées.

1

Seule sélection à connaître sa première participation, le Qatar sera à la fois l'hôte et le petit nouveau. Pays organisateur, il était assuré de figurer parmi les participants après avoir échoué lors des précédentes éditions. En 2018, par exemple, le Qatar avait fini dernier du groupe A lors des éliminatoires de la zone Asie, derrière la Syrie, l’Ouzbékistan ou la Chine notamment.

22

Le Brésil perpétue la tradition. Comme à son habitude, la Seleção sera du grand rendez-vous planétaire. C’est bien simple, jamais la sélection brésilienne n’a manqué une édition, disputant les 21 phases finales de l’histoire. Au Qatar, ça sera donc la 22e, record en la matière.

5

C’est une petite page d’histoire qui se présente pour cinq hommes au Qatar. Lionel Messi (Argentine), Cristiano Ronaldo (Portugal), Sergio Ramos (Espagne), Guillermo Ochoa (Mexique) et Andrés Guardado (Mexique) pourraient disputer leur cinquième Coupe du Monde, faisant d’eux les co-détenteurs du record aux côtés d’Antonio Carbajal (Mexique), Lothar Matthäus (Allemagne), Gianluigi Buffon (Italie) et Rafael Marquez (Mexique).

1 - 101

C'est le potentiel grand écart entre le meilleur et le moins bon classement FIFA des sélections qui seront présentes au Qatar. Actualisé le 31 mars, le classement place le Brésil en tête. La Nouvelle-Zélande, qui va disputer un barrage intercontinental contre le Costa Rica pour décrocher son ticket en juin, occupe la 101e place. Parmi les nations déjà qualifiées, la moins bien classée est le Ghana, qui pointe au 60e rang.

0

Deux sélections présentes n'ont encore jamais mis le moindre but lors d'une Coupe du monde. Le Qatar, qui y participe pour la première fois, en fait partie bien entendu, tout comme le Canada. C'est la deuxième fois seulement que le pays se qualifie pour une phase finale. La première fois, en 1986, s'était soldée par un échec : trois défaites en poule (dont une contre les Bleus 1-0), cinq buts encaissés et aucun marqué. Jonathan David aura donc l'occasion de débloquer le compteur de son pays sur la plus belle des scènes internationales.

7

C'est le nombre de clean sheets d'Hugo Lloris et Manuel Neuer à l'heure de garder les cages de leurs sélections au Qatar. Le record à aller chercher ? Les 10 matches sans prendre le moindre but, co-détenu par l'Anglais Peter Shilton (entre 1982 et 1990) et un certain… Fabien Barthez (entre 1998 et 2006).

1

Deschamps arrivera au Qatar en patron. Il sera le seul sélectionneur de la compétition à avoir déjà remporté une Coupe du monde. La passe de deux avec les Bleus ferait d'abord de la France la troisième nation à remporter deux Mondiaux d'affilée après le Brésil et l'Italie. Et à titre plus personnel, cela lui permettrait d'égaler le record du sélectionneur italien Vittorio Pozzo, le seul à avoir été titré deux fois sur un banc (1934, 1938).

229

Brésil et Allemagne se tirent la bourre pour le titre de l'équipe la plus prolifique de l'histoire de la compétition. Pour le moment, le Brésil est devant avec 229 buts inscrits, mais les Allemands guettent et ne sont derrière que de trois unités. La concurrence est loin, la nation la plus proche est l'Argentine avec "seulement" 137 buts.

