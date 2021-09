Enième rechute pour Gareth Bale. Le joueur du Real Madrid ne prendra pas part aux matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre la République tchèque et l'Estonie, les 8 et 11 octobre prochains, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Le capitaine gallois n'a plus joué avec les Dragons depuis le match nul et vierge contre l'Estonie le 8 septembre, après s'être blessé de retour au Real Madrid.

"On classe les blessures aux ischio-jambiers de un à quatre et la sienne est plus proche de quatre. Il s'agit donc d'une déchirure assez importante. Nous sommes restés en contact étroit avec lui pour voir comment il récupère, mais ce stage de préparation est arrivé trop tôt pour lui" a déclaré Robert Page, le sélectionneur. "Heureusement, il se remet mieux que prévu. Nous sommes pratiquement certains de l'avoir pour le mois de novembre" pour les matches face à la Biélorussie et la Belgique, a confié le technicien gallois.

Qualif. Coupe du monde Ibrahimovic de retour en sélection malgré sa blessure IL Y A 37 MINUTES

"A Madrid, c'est rentré dans la normalité que Benzema soit incroyable à chaque match"

L'absence du joueur de 32 ans pour la double confrontation contre la République tchèque et l'Estonie pourrait toutefois sérieusement porter un coup aux espoirs de qualification du pays de Galles pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le pays de Galles est actuellement troisième de son groupe de qualification pour le Mondial, à égalité de points avec les Tchèques mais à neuf points du leader belge. En l'absence de Bale, c'est le milieu de terrain de la Juventus Aaron Ramsey qui pourrait endosser le rôle de capitaine.

Qualif. Coupe du monde Le Brésil avec Gerson et Paqueta 24/09/2021 À 16:16