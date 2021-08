Joao Mario et Ricardo Pereira seront de retour avec le Portugal pour affronter l'Irlande et l'Azerbaïdjan en matches de qualification pour le Mondial 2022 ainsi que le Qatar en amical, selon la liste dévoilée jeudi par Fernando Santos. Le milieu de terrain de 28 ans (45 sélections), champion d'Europe en 2016, n'avait plus été appelé depuis octobre 2019. Joao Mario est récompensé de ses bons débuts avec sa nouvelle équipe, le Benfica Lisbonne, après avoir été sacré champion du Portugal la saison dernière avec son club formateur, le Sporting. L'arrière droit de Leicester, Ricardo Pereira, a également été rappelé, une première depuis novembre 2019.

Après trois journées, le Portugal est leader du groupe A avec 7 points, le même nombre que la Serbie mais les Lusitaniens présentent une meilleure différence de buts. La sélection portugaise sera emmenée par son inévitable capitaine Cristiano Ronaldo, qui cherchera à dépasser le record de buts en sélection détenu par l'Iranien Ali Daei (109). Le quintuple Ballon d'or portugais totalise le même nombre de réalisations.

Pour cette triple journée, Fernando Santos a offert leur première convocation au gardien du FC Porto, Diogo Costa, au jeune défenseur central du Sporting, Gonçalo Inacio et au milieu luso-brésilien de Porto, Otavio. Blessés, le milieu de Lille Renato Sanches (genou) et l'attaquant de l'Atlético de Madrid Joao Félix (cheville) sont par ailleurs forfaits pour ce rassemblement. Le milieu du FC Porto, Sergio Oliveira et celui du Betis Séville, William Carvalho, n'ont en revanche pas été retenus.

La liste des 24 Portugais

Gardiens : Rui Patricio (Wolverhampton/GBR), Anthony Lopes (Lyon/FRA), Diogo Costa (FC Porto).

Défenseurs : Joao Cancelo (Manchester City/GBR), Ricardo Pereira (Leicester City/GBR), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Ruben Dias (Manchester City/GBR), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (Sporting Portugal), Domingos Duarte (Grenade/ESP) Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund/ALL).

Milieux : Danilo Pereira (PSG/FRA), Joao Palhinha (Sporting Portugal), Ruben Neves (Wolverhampton/GBR), Joao Moutinho (Wolverhampton/GBR), Bruno Fernandes (Manchester United/GBR), Otavio (FC Porto), Joao Mario (Benfica Lisbonne).

Attaquants : Bernardo Silva (Manchester City/GBR) Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/ITA), Diogo Jota (Liverpool/GBR), Rafa Silva (Benfica Lisbonne), André Silva (RB Leipzig/ALL), Pedro Gonçalves (Sporting Portugal).

