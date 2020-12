Après la Copa America 2019 et avant la Concacaf Golden Cup 2021 et 2023, le Qatar continue de redessiner la géographie du football mondial. Selon les informations de The Independent, le champion d'Asie en titre va participer aux éliminatoires européens de sa propre Coupe du monde, pour laquelle il est déjà qualifié en qualité de pays organisateur.