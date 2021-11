Les Espagnols peuvent avoir le sourire. Ce jeudi soir, la Roja s'est imposée en Grèce, sur la plus petite des marques (0-1), dans le cadre de la septième et avant-dernière journée des qualifications à la Coupe du monde 2022. Du côté d'Athènes, un penalty de Pablo Sarabia a suffi au bonheur de la sélection de Luis Enrique (25e). Avec également le revers de la Suède en Géorgie (2-0), plus tôt dans la journée, l'Espagne reprend la tête du groupe B, avant la "finale" contre les Suédois, à domicile, dimanche soir à 20h45. Grâce à son petit point d'avance au classement, un match nul lui suffira pour valider son sésame pour le Qatar.

En forme en ce début de saison, Pablo Sarabia était titulaire devant, aux côtés du néophyte Raul de Tomas ou bien encore de l'expérimenté Alvaro Morata. Et c'est bien au joueur prêté par le Paris Saint-Germain au Sporting qu'est revenu la responsabilité de se charger du penalty obtenu par Inigo Martinez devant Dimitris Giannoulis. Un penalty transformé sans problème par le joueur de 29 ans (25e, 0-1). C'était d'ailleurs le premier but sur penalty pour l'Espagne dans des qualifications pour une Coupe du monde, depuis le 10 octobre 2009 contre l'Arménie (Juan Mata). L'Espagne avait remporté ce match 1-2.

L'Espagne a désormais son destin entre ses mains

Hors tirs au but, Sarabia a d'ailleurs converti le premier penalty pour l'Espagne depuis septembre 2020. La Roja avait manqué les cinq précédents (deux par S. Ramos contre la Suisse, A. Ruiz contre la Lituanie, Gerard contre la Pologne et Morata contre la Slovaquie), mettant ainsi fin à sa pire série du 21e siècle. Pris à contre-pied sur ce fameux penalty, Odysseas Vlachodimos s'est ensuite montré impérial devant José Gaya (29e) puis face à Morata, qui l'a pourtant sollicité presque à bout portant (36e).

Et après cette 36e minute de jeu, plus aucun tir cadré n'est intervenu, de part et d'autre. Cela n'a toutefois pas empêché l'Espagne de monopoliser le ballon (72% de possession), tout en contenant également les trop rares contres adverses. Cependant, Unai Simon avait bien été le premier portier sollicité dans ce match, mais la tête de Georgios Masouras a été sans danger pour lui (3e). Puis, l'attaquant de l'Olympiakos a bien cru ouvrir le score, mais son but a été logiquement annulé pour une position de hors-jeu au départ de l'action (21e).

Les hommes de John van 't Schip ont souffert de l'absence d'Anastasios Bakasetas, leur meilleur buteur depuis le début de ces qualifications. Cette défaite prive officiellement les Grecs d'une quatrième participation à un Mondial, après 1994, 2010 et 2014. En revanche, c'est une très bonne journée pour l'Espagne. En profitant de la contre-performance de la Suède, la Roja se retrouve désormais avec son destin entre ses mains. Le Qatar n'a jamais été aussi proche.

