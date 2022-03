C'est tout un pays qui a retenu sa respiration ce mardi soir. Avant finalement de retrouver son souffle aux alentours de 22h30. Contrairement à l'Italie jeudi dernier, le Portugal, lui, n'est pas tombé dans le piège de la Macédoine du Nord et s'est qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar après sa solide victoire (2-0) signée Bruno Fernandes. Un grand soulagement pour Pepe, le légendaire défenseur de la Seleção.

"Je me sens privilégié de faire partie de ce groupe et de vivre cette merveilleuse nuit, a-t-il confié peu après le coup de sifflet final. Cela aurait été une injustice de ne pas être à la Coupe du monde. Nous avons montré beaucoup d'humilité et de sérieux pour décrocher cette victoire et donner de la joie aux Portugais." Qualifié pour le Mondial, le Portugal peut-il désormais rêver en grand ?

On a des joueurs avec un bel avenir

"Rêver, c'est à la portée de tous, a estimé le défenseur du FC Porto. Nous avons beaucoup de qualité. Pour réaliser cet exploit, nous devons travailler dur et être forts mentalement, ce que nous avons fait au fil des années. Nous avons remporté le Championnat d'Europe (en 2016) et la Ligue des Nations. On a des joueurs avec un bel avenir, donc c'est possible de rêver (...) Mais allons-y doucement, il y a beaucoup de travail devant nous."

Pepe, lui, devrait donc disputer un nouveau Mondial avec son pays l'hiver prochain. "Je suis très content de pouvoir faire ce que je fais, a-t-il avoué. J'essaie de transmettre mon enthousiasme, j'ai déjà 39 ans, mais j'ai la même ambition qu'un gamin de 15, 18 ou 20 ans. Il reste encore beaucoup de temps avant la Coupe du monde. Maintenant, je vais me concentrer sur les matchs que j'ai pour mon club et, à mon âge, je dois vraiment penser match par match. Si je vais bien et que ma capacité physique est intacte, il est évident que je souhaite aider le Portugal." Le rendez-vous est donné.

