Le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini a convoqué vendredi 28 joueurs, dont le petit nouveau Tommaso Pobega (Torino), pour les deux derniers matches qualificatifs pour le Mondial-2022, où l'Italie va disputer la première place du groupe à la Suisse, lors d'un choc à Rome le 12 novembre.

Pour cette dernière ligne droite, plusieurs champions d'Europe sont absents sur blessure dont Marco Verratti (Paris SG), Matteo Pessina (Atalanta) et Rafael Toloi (Atalanta), outre Leonardo Spinazzola (AS Rome), loin des terrains depuis juillet. Mancini va quand même s'appuyer sur le noyau des vainqueurs de Wembley, auquel s'ajoute le seul nouveau venu, Tommaso Pobega, milieu de terrain de 22 ans évoluant au Torino, prêté par l'AC Milan.

Un match capital face à la Suisse

L'Italie est actuellement en tête du classement avec la Suisse (14 points), dans le groupe C, avec un léger avantage pour les Azzurri à la différence de buts générale, le critère principal pour départager les équipes à égalité de points (+11 contre +9). S'il faudra attendre la dernière journée pour savoir qui se qualifiera directement et qui devra aller aux barrages entre les deux, le choc à Rome entre la Nazionale et la "Nati" sera capital. L'Italie ira ensuite en Irlande du Nord et la Suisse accueillera la Bulgarie, le 15 novembre.

Les 28 joueurs convoqués par Mancini :

Gardiens: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris SG), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Genoa)

Défenseurs: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (AC Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Emerson Palmieri (Lyon/FRA), Gianluca Mancini (AS Rome)

Milieux de terrain: Nicolo Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (AS Rome), Jorginho (Chelsea/ENG), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (AC Milan), Nicolo Zaniolo (AS Rome)

Attaquants: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio Rome), Lorenzo Insigne (Naples), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

