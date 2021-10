Philippe Coutinho a été rappelé vendredi en sélection brésilienne après un an d'absence, pour les matchs de qualification pour le Mondial 2022, contre la Colombie et l'Argentine courant novembre. Le Barcelonais a longtemps été éloigné des terrains à cause d'une grave blessure à un genou, mais il a recommencé à rejouer régulièrement avec le Barça ces dernières semaines. "C'est un milieu créatif, un grand joueur, qui est en train de revenir à son meilleur niveau", a déclaré le sélectionneur Tite en conférence de presse.

Guimaraes n'a pas été retenu

Vinicius Junior, auteur d'un début de saison époustouflant avec le Real Madrid, n'a en revanche pas été appelé, alors qu'il avait participé au dernier rassemblement. Richarlison, dont le début de saison avec Everton a été plombé par les pépins physiques, est également absent de la liste de Tite. Comme pour les matchs d'octobre contre le Venezuela (3-1), la Colombie (0-0) et l'Uruguay (4-1) la Ligue 1 aura quatre représentants dans la Seleçao : Neymar, Marquinhos, Lucas Paqueta et Gerson. En revanche, le Lyonnais Bruno Guimaraes n'a pas été retenu.

Neymar essaiera de se refaire une santé avec son équipe nationale, après un début de saison décevant avec le PSG. Le mois dernier, le numéro 10 brésilien avait été transparent lors du match nul contre la Colombie, le jour même de la diffusion d'un entretien choc dans lequel il affirmait que le Mondial 2022 au Qatar pourrait être son dernier. Mais il avait fait taire les critiques lors du match suivant, avec une prestation de haut vol contre l'Uruguay.

Le Brésil caracole en tête des qualifications sud-américaines et a pratiquement validé son billet pour le Qatar, avec 10 victoires, 31 points sur 33 possibles et seulement 4 buts encaissés en 11 rencontres.

Les joueurs convoqués par Tite

Gardiens : Alisson (Liverpool, GBR), Ederson (Manchester City, GBR), Gabriel Chapeco (Gremio)

Défenseurs : Danilo (Juventus, ITA), Emerson Royal (Tottenham, GBR), Alex Sandro (Juventus, ITA), Renan Lodi (Atlético Madrid, ESP), Eder Militao (Real Madrid, ESP), Lucas Verissimo (Benfica, POR), Marquinhos (PSG, FRA), Thiago Silva (Chelsea, GBR)

Milieux : Casemiro (Real Madrid, ESP), Fred (Manchester United, GBR), Fabinho (Liverpool, GBR), Gerson (Olympique de Marseille, FRA), Lucas Paqueta (Olympique Lyonnais, FRA), Philippe Coutinho (FC Barcelone, ESP)

Attaquants : Antony (Ajax, P-B), Roberto Firmino (Liverpool, GBR), Gabriel Jesus (Manchester City, GBR), Matheus Cunha (Atlético Madrid, ESP), Neymar (PSG, FRA), Raphinha (Leeds United, GBR).

