Voilà qui tombe mal. Avant le premier match de ce rassemblement post-Euro, Didier Deschamps a été contraint de remodeler son milieu de terrain. La faute à des pépins physiques de N'Golo Kanté et Corentin Tolisso. Les deux milieux ont dû quitter le groupe France. Et le sélectionneur des Bleus a décidé d'appeler Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot pour les remplacer à la dernière minute.

Quelques heures avant le match contre la Bosnie-Herzégovine ce mercredi soir, c'est un premier coup dur pour l'équipe de France. Si le forfait de N'Golo Kanté était déjà acté depuis mardi en raison d'une blessure à la cheville contractée samedi face à Liverpool, Didier Deschamps avait encore l'espoir de pouvoir compter sur lui pour les matches contre l'Ukraine et la Finlande. Mais finalement, l'ancien Havrais "ne pourra pas être rétabli à temps". Et DD perd un de ses cadres pour ces trois matches où la France se doit de rebondir après la désillusion de l'Euro.

Qui au milieu face à la Bosnie ?

Pour Corentin Tolisso, c'était moins attendu. Le milieu du Bayern Munich était même pressenti pour être aligné en tant que sentinelle dans le onze de départ ce mercredi aux côtés de Paul Pogba et Thomas Lemar. Mais une "blessure musculaire au mollet gauche" a obligé le staff des Bleus à le renvoyer en Bavière pour se soigner.

Convoqués par Deschamps pour compenser ces absences, Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot rejoindront le groupe France jeudi matin à Strasbourg. Et en attendant leur arrivée, le sélectionneur tricolore va devoir briocoler pour son entrejeu face à la Bosnie ce mercredi. Jordan Veretout, si consistant avec la Roma, pourrait ainsi avoir sa chance tout comme Aurélien Tchouaméni. Une occasion à saisir pour eux. Même si ce n'était pas vraiment l'idée de Deschamps.

