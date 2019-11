Jonathan Ikoné revient à l'étage inférieur. Après un passage chez les A en septembre et octobre, le milieu offensif lillois est de retour dans la sélection Espoirs annoncée jeudi par Sylvain Ripoll. Le sélectionneur des Bleuets a logiquement fait appel au milieu offensif de 21 ans pour les matches contre la Géorgie le 15 novembre à Nancy et contre la Suisse à Neuchâtel le 19, compte tenu de son absence dans la liste de Didier Deschamps.

"Les lendemains ne sont pas les mêmes une fois qu'on devient international", a d'ailleurs précisé le boss des champions du monde jeudi au sujet d'Ikoné, qui compte déjà quatre sélections en deux rassemblements chez les A. Le Lillois n'a pas disputé le match de Ligue des champions à Valence mardi en raison d'un accident de voiture sans gravité.

Camavinga, "une très bonne chose le football français"

Il ne sera pas accompagné par Camavinga, 17 ans le 10 novembre. Le milieu relayeur, né en Angola et disposant jusque-là d'un passeport congolais même s'il vit en France depuis ses deux ans, a été naturalisé fin octobre et postulait donc à une convocation. Deschamps a d'ailleurs été amené à commenter cette possibilité jeudi : "C'est une très bonne chose pour lui et le football français. Il est très jeune mais fait déjà de belles choses avec Rennes. L'avenir semble radieux pour lui et il est supposé arriver un jour avec nous. Mais avant il y aura la sélection avec les Espoirs".

Vidéo - Bleus - Deschamps : "Camavinga, une très bonne chose pour le football français" 01:11

Pas pour cette fois donc, Ripoll lui préférant notamment le milieu d'Arsenal Mattéo Guendouzi ou celui de Lyon Jeff Reine-Adélaïde. Par ailleurs, le Parisien Colin Dagba, blessé lors du dernier rassemblement, fait son retour, tandis que deux autres joueurs sans sélection en Espoirs débarquent: le Niçois Andy Pelmard et le Stéphanois Zaydou Youssouf. Les Bleuets sont deuxièmes du groupe 2, trois points derrière la Suisse qui a disputé un match de plus.

Liste des 21 joueurs retenus par Sylvain Ripoll en équipe de France Espoirs

Gardiens: Dimitri Bertaud (Montpellier), Alban Lafont (Nantes), Gaëtan Poussin (Bordeaux)

Défenseurs: Rayan Aït Nouri (Angers), Nicolas Cozza (Montpellier), Colin Dagba (Paris SG), Boubacar Kamara (Marseille), Andy Pelmard (Nice), Dayot Upamecano (Leipzig/GER), Dan-Axel Zagadou (Dortmund/GER)

Milieux: Houssem Aouar (Lyon), Jean-Ricner Bellegarde (Strasbourg), Mattéo Guendouzi (Arsenal/ENG), Jeff Reine-Adelaide (Lyon), Boubakary Soumaré (Lille), Zaydou Youssouf (Saint-Etienne)

Attaquants: Moussa Diaby (Leverkusen/GER), Odsonne Edouard (Celtic Glasgow/SCO), Jonathan Ikoné (Lille), Bryan Mbeumo (Brentford/ENG), Arnaud Nordin (Saint-Etienne)