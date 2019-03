Blessé, Ousmane Dembélé sera indisponible 3 à 4 semaines

Mauvaise nouvelle pour le Barça. Entré en jeu face à l'OL (5-1), mercredi, lors du 8e de finale retour de Ligue des champions, Ousmane Dembélé s'est de nouveau blessé. L'international français, qui a inscrit le dernier but de la soirée, souffre d'une rupture musculaire du biceps fémoral de la cuisse gauche. "Il sera éloigné des terrains entre 3 et 4 semaines", précise le communiqué du club catalan.

Résultat, Dembélé est d'ores et déjà forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. Il ne sera donc pas de la partie pour les premiers matches des Éliminatoires de l'Euro 2020 face à la Moldavie (22 mars) et l'Islande (25 mars). L'international tricolore, qui comptabilise 14 buts avec le Barça cette saison, pourrait même manquer les quarts de finale aller de la Ligue des champions, qui auront lieu les 9 et 10 avril.