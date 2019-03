C'est un retour que personne (ou presque) n'avait vu venir. Après plus d'un an d'absence, Layvin Kurzawa fait son grand retour en équipe de France. Le joueur du PSG, qui a disputé huit matches de Ligue 1 cette saison, est LA grande surprise de la liste de Didier Deschamps. Interrogé sur les raisons de son choix, le sélectionneur des Bleus s'est justifié en conférence de presse.

"Layvin, ce n'est pas par défaut, il revient bien. Certes il y a moins de concurrence, mais il a un certain vécu avec nous. Il est pas au maximum mais il est sur le bon chemin", a expliqué DD. "Il a toujours ses qualités, il sait très bien qu'il a fait des erreurs, comme d'autres, peut-être même un peu plus", poursuit-il. Layvin Kurzawa, revenu à la compétition il y a maintenant deux mois, profite notamment des absences de Benjamin Mendy, Ferland Mendy et bien évidemment Lucas Hernandez.