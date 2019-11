En Espagne, Moreno boude la presse avant son probable départ

Robert Moreno va-t-il quitter son poste ? Cela semble aller dans ce sens. Sans donner d'explications, le sélectionneur de l'équipe d'Espagnene s'est pas exprimé devant la presse après le dernier match de la Roja dans le cadre des éliminatoires à l'Euro-2020. La Fédération ne s'est pas exprimée non plus. Juste avant le coup d'envoi de la rencontre contre la Roumanie, lundi soir au Wanda Metropolitano stadium de Madrid, la presse espagnole a annoncé que Moreno ne serait plus le sélectionneur de l'Espagne à l'Euro 2020.

Selon la presse, la Fédération, dirigée par Luis Rubiales, aurait même déjà proposé à l'ancien sélectionneur de la Roja Luis Enrique (2018-2019), qui avait abandonné le poste le 19 juin pour "raisons personnelles" (endeuillé par le décès d'une de ses filles en août), de reprendre la charge de l'équipe. Le 3 septembre, Robert Moreno avait déjà déclaré qu'il accepterait de "faire un pas de côté pour retravailler" un jour comme adjoint de Luis Enrique, au nom de l'amitié qu'il lui porte, les deux hommes ayant travaillé ensemble à l'AS Rome (2011-2012), au Celta de Vigo (2013-2014) puis au FC Barcelone (2014-2017).

L'annonce officielle du départ de Moreno et du changement d'entraîneur pourrait intervenir mardi, lors d'une conférence de presse convoquée à 12h30 au siège de la Fédération espagnole de football, à Las Rozas. Pour le moment, l'Espagne a connu quatre sélectionneurs en deux ans, dont Robert Moreno, nommé en juin en remplacement de Luis Enrique.