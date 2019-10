Didier Deschamps est un compétiteur. Il aime ça plus que tout. Ça tombe bien : en novembre, il aura droit à un peu de rab, puisque les Bleus ont raté la qualification pour l'Euro, lundi. Une victoire face à la Turquie aurait qualifié ses gars. Ils l'ont tenue durant six minutes, entre l'ouverture du score de Giroud (encore lui) et l'égalisation d'Ayhan. A l'arrivée, ce nul (1-1) force les Bleus à terminer le travail lors du prochain rassemblement. Pas dramatique. Mais frustrant.

"Il y a un peu de ça. Les joueurs l'ont ressenti ainsi, a confié le sélectionneur des Bleus en conférence de presse. Ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner. On a eu les occasions et sans un grand gardien en face…" Sans un grand gardien et avec Olivier Giroud, aurait pu ajouter le boss des Bleus. Entré à la 72e minute pour remplacer un Wissam Ben Yedder dans le dur, le joueur de Chelsea n'a pas mis longtemps à justifier son entrée en jeu et inscrire son 38e but avec les Bleus. Alors que l'équipe de France manquait de poids et d'appui dans la surface, le massif attaquant a réglé le problème en deux coups de cuillère à pot.

S'il avait pu, Giroud aurait démarré. Mais voilà, il ne pouvait pas. "La réflexion a été longue. Wissam est un joueur mobile dans les petits espaces, capable de combiner avec Antoine. C’est aussi lié à l’enchainement d’Olivier qui a peu joué cette saison, a rappelé DD. Il est rentré et a marqué".

"C'est pas faute de le défendre..."

Décrie et constamment remis en cause depuis bientôt huit ans qu’il a débuté en bleu, Olivier Giroud, 95 sélections et 38 buts, reste indispensable. C'est en tout cas ce que pense le sélectionneur. "C'est pas faute de le défendre, a-t-il répété une nouvelle fois. C'est pour ça que je le prends et que je lui fais confiance. Il met un but décisif en Islande et celui-là ce soir. C'est un atout important pour nous."

En mal de temps de jeu à Chelsea où il n'a joué que 18 minutes entre le rassemblement de septembre et celui-ci, Olivier Giroud est dans une situation malaisée. Et Didier Deschamps croise les doigts très fort pour qu'elle évolue d'ici le prochain rassemblement ou, au plus tard, en janvier, quand le mercato hivernal aura ouvert ses portes. "Dois-je mettre en garde Giroud ? Il subit. Son entraineur le fait jouer ou pas… Avant janvier, ça ne pourra pas bouger. Après, ce sera à lui de voir. J'espère en tout cas qu'il aura plus de temps de jeu, même si c'est arrivé souvent qu'il arrive en sélection avec des périodes où il joue moins. Il y a tellement de critiques injustes sur Olivier. Il y a eu la Coupe du monde où il n'a pas marqué mais il fait bien jouer les autres, il fait marquer, libère des espaces. Son vécu est important, quand je le prends, il a cette envie…" Et, accessoirement, il lui arrive, aussi, de marquer.