Historique ! Le défenseur espagnol Sergio Ramos, aligné face à la Norvège en éliminatoires pour l'Euro 2020, a fêté samedi sa 168e sélection sous le maillot de la "Roja", devenant le joueur comptant le plus d'apparitions avec l'équipe d'Espagne devant son ex-équipier Iker Casillas (167). Le capitaine du Real Madrid (33 ans) a été titularisé en défense centrale pour ce match de qualifications disputé à Oslo, quatorze ans après sa première sélection en 2005 lors d'un match amical contre la Chine (3-0).

Membre de l'équipe d'Espagne championne du monde en 2010 et double championne d'Europe en 2008 et 2012, Ramos a hérité du brassard de capitaine en 2016, date de la dernière convocation de Casillas (38 ans) en sélection. Le défenseur originaire de Séville avait égalé le record de "San Iker" le mois dernier lors de la victoire 4-0 contre les îles Féroé en qualifications pour l'Euro. Par ailleurs, Ramos n'est plus qu'à huit longueurs du record européen détenu par le mythique gardien italien Gianluigi Buffon (176 sélections), et à seize unités du record mondial établi par l'Egyptien Ahmed Hassan (184).

