Blessés, les frères Hazard déclarent forfait pour les deux prochains matches de la Belgique

Eden Hazard, recrue phare du Real Madrid, et son cadet Thorgan, qui a rejoint Dortmund durant l'été, sont indisponibles avec la Belgique pour les rencontres à Saint-Marin (vendredi 6 septembre) et en Ecosse (lundi 9 septembre), sans plus de précision sur leur état de santé.

Quatre victoires en quatre matches

La Belgique pointe actuellement en tête du groupe I, avec quatre victoires en quatre matches, avec trois points d'avance sur la Russie, son principal adversaire.

L'absence des deux frères n'est pas une surprise puisque Thorgan Hazard s'était blessé aux côtes en Bundesliga fin août et devait observer "plusieurs semaines de repos" selon son club. Eden Hazard a lui été blessé à une cuisse durant l'été et Zidane, son entraîneur au Real, avait estimé qu'il n'était pas prêt à jouer.