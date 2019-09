Les Bleus solides pour leur rentrée

Après leur défaite en Turquie (2-0), les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur dans ces éliminatoires. Pas qu'une nouvelle contre-performance réduirait à néant leurs espoirs de qualifications pour le prochain Euro. Mais cela ferait tâche dans le bilan des champions du monde, qui vont déjà rater le Final Four de la Ligue des nations. Pour cette rentrée, Didier Deschamps devra faire sans Paul Pogba et Kylian Mbappé, deux titulaires indiscutables. De quoi le contraindre à repenser son milieu de terrain et son attaque. Malgré son craquage en Turquie et le fait que certains joueurs n'affichent plus le même rendement qu'en Russie (Umtiti, Pavard, Hernandez), la défense reste l'une des valeurs sûres, avec seulement 3 buts encaissés dans ses éliminatoires, grâce notamment à un Hugo Lloris en pleine forme en sélection depuis plusieurs mois. Face à l'Albanie, la France a parfois eu du mal ces dernières années, avec un nul (1-1) et surtout une défaite à Tirana il y a quatre ans (1-0). Mais il s'agissait dans les deux cas de matchs amicaux : les Bleus l'ont toujours emporté en match officiel contre cet adversaire. Difficile de les imaginer se louper pour cette rentrée, alors que l'Albanie a perdu 6 de ses 10 derniers matchs officiels. La défense sera à nouveau l'un des atouts de cette équipe de France et il ne serait pas surprenant de voir les Bleus conserver leur but inviolé ici.

L'Italie poursuit son sans-faute

Cinq matchs et autant de victoires, pour 16 buts inscrits et 2 encaissés. Tout va bien pour l'Italie dans ces éliminatoires pour l'instant. Il faut dire que cette Squadra Azzurra a eu le groupe parfait pour continuer sa reconstruction après avoir raté la dernière Coupe du monde : la Grèce, l'Arménie, battue jeudi (1-3), ou la Finlande n'ont pas vraiment fait vaciller les troupes de Roberto Mancini pour l'instant. Difficile d'imaginer la promenade de santé des Italiens s'arrêter à Helsinki, d'où elle est toujours repartie avec une victoire en quatre matchs dans son histoire. La Finlande a bien démarré ces éliminatoires et peut légitimement viser la 2e place du groupe, qu'elle occupe après son succès face à la Grèce jeudi (1-0). Ce déplacement ne sera pas une partie de plaisir pour l'Italie contre une équipe qui vendra chèrement sa peau. Mais avec Belotti (auteur d'un doublé jeudi), Immobile ou encore Chiesa, la Squadra Azzurra possède les joueurs pour débloquer la situation face à une défense regroupée : nous voyons l'Italie enchaîner un sixième succès de suite dans ces éliminatoires.

Le Portugal en mission

Le Portugal a démarré doucement ces qualifications. Les champions d'Europe ont concédé deux nuls devant la Serbie, son prochain adversaire (1-1), et l'Ukraine (0-0), à chaque fois à domicile. La qualification dans la foulée pour le Final Four de la Ligue des nations est venue rassurer les fans portugais, mais il va falloir que les coéquipiers de Cristiano Ronaldo commencent à engranger des points. Ce déplacement en Serbie n'est peut-être pas le plus aisé dans cette optique. Bien que balayés par l'Ukraine il y a quelques mois (5-0), les Aigles possèdent un réservoir très bons joueurs, à l'image de Tadic (Ajax), Jovic (transféré au Real Madrid), Matic (Manchester United) ou encore Kolarov (AS Roma). Surtout, il est toujours très difficile de les bouger à domicile, devant leurs bouillants supporters. Ce match se jouera d'ailleurs au Marakana à Belgrade, où les Serbes n'ont plus perdu un match officiel depuis octobre 2015. La dernière équipe à s'être imposé en Serbie est d'ailleurs... le Portugal (1-2). C'était, déjà, dans le cadre des qualifications pour l'Euro. Mais ici, nous ne voyons pas la Seleçcao rééditer pareil exploit. Les Serbes ont prouvé à l'aller qu'ils pouvaient résister au champion d'Europe en titre. De là à les voir faire tomber le Portugal, qui n'a plus perdu depuis son élimination en 8e de finale de la Coupe du monde 2018 par l'Uruguay, il y a un pas que nous ne franchissons pas : nous voyons un match nul ici.

