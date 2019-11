Ils sont champions du monde, ils ont disparu des radars : Ont-ils une chance d'être dans la liste ?

Ils ne sont pas sortis de son radar. Didier Deschamps garde un œil sur eux. Forcément. Et si certains d'eux reviennent en forme ou que le besoin s'en fait sentir, il y a fort à parier que le patron leur fera confiance à nouveau. Au nom de cette notion de logique de groupe si chère à Deschamps. Mais plusieurs champions du monde 2018 n'ont plus eu l'honneur de porter le maillot Bleu depuis de longs mois maintenant. Pour plusieurs raisons.

Benjamin Mendy

Sa dernière apparition en Bleu : France – Pays-Bas en septembre 2018

Sa situation :

Revenu tout juste de sa rupture des ligaments croisés, Benjamin Mendy avait déjà décroché son billet pour la Coupe du monde de manière in-extremis. Mais depuis le Mondial 2018, l'ancien latéral de l'AS Monaco tarde à retrouver son statut de joueur professionnel. La faute notamment à des blessures à répétition. Cette saison, il n'a ainsi signé que trois apparitions avec Manchester City en Premier League. Et du coup, Didier Deschamps trouve d'autres solutions avec Lucas Digne, plutôt convaincant, ou Ferland Mendy. Le taulier reste Lucas Hernandez mais la blessure du Munichois, qui est sur la touche pour de longues semaines, peut offrir un retour express à Benjamin Mendy.

Sera-t-il dans la prochaine liste ? Possible.

Didier Deschamps et Benjamin Mendy / Equipe de FranceGetty Images

Steven Nzonzi

Sa dernière apparition en Bleu : France – Uruguay en novembre 2018

Sa situation :

Il sait que Didier Deschamps a un œil sur lui. Confronté à plusieurs forfaits au milieu, le sélectionneur des Bleus l'a appelé pour le rassemblement de septembre. Mais Steven Nzonzi, qui a tout de même disputé cinq matches au Mondial 2018 alors qu'il avait rejoint le groupe France fin 2017, voit son nombre de sélections bloqué à 14 depuis un an maintenant. Son départ à Galatasaray n'aide pas vraiment à lui apporter la visibilité nécessaire pour rappeler ses qualités.

Sera-t-il dans la prochaine liste ? Improbable.

Steven Nzonzi (France) face à l'IrlandeGetty Images

Ousmane Dembélé

Sa dernière sélection : Pays-Bas – France en novembre 2018

Sa situation :

Ses blessures à répétition ont gâché son année. Du coup, Ousmane Dembélé n'a pas porté une seule fois la tunique nationale en 2019. Pour ne rien arranger, son début de saison est encore frustrant au Barça. Entre ses soucis physiques et une suspension pour un rouge difficile à comprendre, l'ancien Rennais n'a joué que six matches en Catalogne, où il est désormais en concurrence avec son pote Antoine Griezmann.

Laissé de côté lors de la dernière liste au profit de Jonathan Ikoné et alors que Deschamps lui avait rappelé l'importance de prendre soin de son corps en août, "Dembouz" part de plus loin. Pendant son absence, Kinglsey Coman a marqué de précieux points. Le Barcelonais sait qu'il a des choses à démontrer, même si ses qualités d'élimination le rendent si particulier.

Sera-t-il dans la prochaine liste ? Peu probable.

Ousmane Dembélé célèbre son but avec l'équipe de France contre l'ItalieGetty Images

Djibril Sidibé

Sa dernière sélection : France – Danemark en juin 2018

Sa situation

Certes, Djibril Sidibé a été appelé par Didier Deschamps en octobre dernier après le forfait de Léo Dubois. Mais l'ancien Monégasque n'a plus joué avec les Bleus depuis le dernier match de poule du Mondial 2018, soit presque un an et demi ! En difficulté la saison passée et incapable de retrouver son niveau depuis une blessure à un genou qui l'avait déjà handicapé en Russie, Sidibé tente de redevenir lui-même à Everton, qu'il a rejoint cet été. Et après avoir rongé son frein sur le banc lors premières semaines, il a profité de la blessure de Seamus Coleman pour s'imposer dans le onze de départ. De bon augure si Deschamps à besoin de solutions pour son couloir droit.

Sera-t-il dans la prochaine liste ? Non.

Djibril Sidibé avec l'équipe de France - 2018Getty Images

Nabil Fékir

Sa dernière sélection : France – Andorre en septembre 2019

Sa situation :

C'est un cas à part. Car l'ancien Lyonnais a joué lors des derniers mois. Il a ainsi fait trois apparitions en 2019 avec l'équipe de France. Mais on le voit quand même très peu avec le maillot national sur le dos : 20 petites minutes en 2019. Parti cet été au Bétis Séville, l'ancien Lyonnais, qui a avoué sur Téléfoot n'avoir pas encore montré son meilleur visage avec l'équipe de France, enchaîne les matches en Liga. C'est déjà une bonne nouvelle mais il va devoir s'illustrer dans un club moins médiatique que l'OL pour faire changer son statut en Bleu.

Sera-t-il dans la prochaine liste ? Possible.

Didier Deschamps félicite Nabil Fekir après sa performance lors de France - Irlande, le 28 mai 2018Getty Images

Adil Rami

Sa dernière apparition en Bleu : France – Uruguay, en novembre 2018

Sa situation :

Champion du monde sans avoir joué une seule minute en Russie, Adil Rami avait annoncé sa retraite internationale quelques minutes après le sacre mondial avant de revenir sur sa décision. Depuis, il est régulièrement revenu dans le groupe France fin 2018 et a même joué contre l'Uruguay en novembre 2018. Sa dernière cape. Sa saison très compliquée à Marseille l'a logiquement écarté du groupe. Et son départ à Fenerbahçe, où il joue peu, n'en fait plus vraiment une option pour Deschamps.

Sera-t-il dans la prochaine liste ? Non.